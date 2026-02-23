Drones ucranianos golpean las instalaciones del oleoducto Druzhba en Rusia, según Kiev

23 feb (Reuters) - Drones ucranianos atacaron una estación de bombeo rusa que abastece al oleoducto Druzhba, clave para el suministro de crudo de Moscú a Europa del Este, informó el lunes un responsable de seguridad ucraniano. El ataque nocturno provocó un incendio en la estación, situada a más de 1.200 kilómetros de la frontera entre Rusia y Ucrania, añadió el funcionario del servicio de seguridad ucraniano SBU, que no dio detalles sobre el impacto general en el oleoducto. El ataque, otro más de una serie de agresiones contra la ruta, corre el riesgo de exacerbar las tensiones entre Ucrania y sus vecinos Hungría y Eslovaquia, que han acusado a Kiev de intentar bloquear el flujo de petróleo a través del oleoducto hacia sus refinerías. Los envíos de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia están interrumpidos desde el 27 de enero, cuando, según Kiev, un ataque con drones rusos alcanzó las instalaciones del oleoducto en el oeste de Ucrania. A pesar de su guerra de casi cuatro años con Rusia, Ucrania había seguido transportando petróleo ruso a través de los oleoductos que atraviesan su territorio, aunque a principios del año pasado detuvo el tránsito de gas ruso. Hungría y Eslovaquia han amenazado con cortar el suministro eléctrico a Ucrania si no se reanuda el flujo de petróleo. La electricidad procedente de Hungría y Eslovaquia representa alrededor del 70% de las importaciones de Ucrania y es extremadamente importante para el país, la mitad de cuya generación de energía ha sido destruida o gravemente dañada por los ataques con misiles rusos. Hungría parecía dispuesta el lunes a bloquear nuevas sanciones de la UE contra Moscú y un préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev, mientras los ataques contra la región meridional de Odesa, en Ucrania, causaban la muerte de dos personas antes del cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia. En una carta a la que ha tenido acceso Reuters, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, dijo al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que la interrupción del suministro de Druzhba era un "acto hostil no provocado que socava la seguridad energética de Hungría" y se comprometió a bloquear el préstamo hasta que se resuelva el asunto. (Reporte de Tom Balmforth, redacción de Anna Pruchnicka y Pavel Polityuk, edición en español de Javier López de Lérida)