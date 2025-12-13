Drones ucranianos matan a dos personas en una ciudad del centro de Rusia

Dos personas murieron este sábado por un ataque con drones ucranianos contra un edificio residencial de Saratov, en el centro de Rusia, informaron autoridades locales.

Varios apartamentos resultaron dañados, indicó en Telegram el gobernador de la región de Saratov, Roman Busargin.

Saratov se ubica a orillas del Volga, frente a la ciudad de Engels, que alberga una importante base militar.

Ucrania sufre bombardeos rusos casi diarios que afectan a todo su territorio desde el inicio de la ofensiva de Moscú a gran escala en febrero de 2022.

Por su parte, Kiev lleva a cabo regularmente ataques con drones en Rusia y afirma que su objetivo principal son las infraestructuras militares y energéticas.

Estados Unidos está hablando con ambas partes para intentar poner fin al conflicto.