Drones ucranianos matan a dos personas en una ciudad del centro de Rusia
Dos personas murieron este sábado por un ataque con drones ucranianos contra un edificio residencial de Saratov, en el centro de...
- 1 minuto de lectura'
Dos personas murieron este sábado por un ataque con drones ucranianos contra un edificio residencial de Saratov, en el centro de Rusia, informaron autoridades locales.
Varios apartamentos resultaron dañados, indicó en Telegram el gobernador de la región de Saratov, Roman Busargin.
Saratov se ubica a orillas del Volga, frente a la ciudad de Engels, que alberga una importante base militar.
Ucrania sufre bombardeos rusos casi diarios que afectan a todo su territorio desde el inicio de la ofensiva de Moscú a gran escala en febrero de 2022.
Por su parte, Kiev lleva a cabo regularmente ataques con drones en Rusia y afirma que su objetivo principal son las infraestructuras militares y energéticas.
Estados Unidos está hablando con ambas partes para intentar poner fin al conflicto.
- 1
El peligro invisible del verano: cómo se forman los “chupones de mar” que sorprenden en las playas argentinas
- 2
Enrique Piñeyro tiene varadas 43 toneladas de comida que quiere llevar a Gaza pero no recibe la autorización de Cancillería
- 3
Nelson Castro: su dura infancia, la frase de sus padres que lo marcó y cómo la música guió su vida
- 4
Arica, la ciudad de Chile donde desembarcó el crimen organizado: centro de torturas, hallazgos del horror y una frontera caliente