Drones ucranianos matan a tres personas en la región rusa de Rostov, según autoridades

18 dic (Reuters) -

Tres personas, entre ellas dos tripulantes de un carguero, murieron en ataques nocturnos de drones ucranianos contra el puerto ruso de Rostov del Don y la ciudad de Bataisk, en la región meridional de Rostov, informó el jueves el gobernador local.

El incendio fue extinguido, escribió Yuri Slyusar en su canal de la aplicación de mensajería Telegram.

El gobernador de Rostov del Don, Alexander Skryabin, dijo anteriormente que se había evitado una fuga de productos petrolíferos.

Ucrania y Rusia se han acusado mutuamente de atacar deliberadamente a buques civiles. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha amenazado con "aislar a Ucrania del mar" después de que los ataques de Kiev dañaran tres petroleros de la "flota en la sombra" que se dirigían a Rusia para exportar petróleo a principios de mes.

Una persona murió y siete resultaron heridas en la ciudad de Bataisk, donde dos viviendas particulares se incendiaron como consecuencia de un ataque con drones, según Slyusar. (Información de Ronald Popeski, Ksenia Orlova; Edición de Chris Reese, Muralikumar Anantharaman y Raju Gopalakrishnan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)