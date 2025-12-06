Drones y misiles rusos impactan sectores energético y de transportes de Ucrania, según Kiev

Por Pavel Polityuk

Kiev, 6 dic (Reuters) - Un ataque ruso a gran escala con drones y misiles dañó instalaciones eléctricas en ocho regiones ucranianas, provocando apagones y obligando a las centrales nucleares a reducir su producción, informaron el sábado fuentes oficiales y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Rusia ha intensificado sus ataques al sector energético y la infraestructura de Ucrania en las últimas semanas, apuntando a centrales eléctricas y nudos ferroviarios a medida que el invierno boreal se hace más intenso y la guerra se acerca a su cuarto aniversario.

Esta semana no se ha producido ningún avance en las conversaciones para poner fin al conflicto, auspiciadas por Estados Unidos.

Ucrania explota tres centrales nucleares que producen más de la mitad de la electricidad del país, y el OIEA dijo que se había interrumpido la producción debido a las "actividades militares generalizadas durante la noche".

El Ejército ucraniano dijo que Rusia había lanzado 653 drones y 51 misiles durante la noche, agregando que las fuerzas ucranianas derribaron 585 drones y 30 misiles.

El Ministerio de Desarrollo de Comunidades y Territorios ucraniano informó que el ataque tuvo como objetivo instalaciones de generación de electricidad y calor en las regiones de Chérnigov, Zaporiyia, Leópolis y Dnipropetrovsk. "Las instalaciones portuarias en Odesa también han sido atacadas: parte de la infraestructura ha sido desenergizada y los operadores han cambiado a la energía de reserva de los generadores", dijo el ministerio. "Los trabajos de reparación de emergencia ya están en marcha allí donde las condiciones de seguridad lo permiten".

"Rusia sigue haciendo caso omiso de los esfuerzos de paz y ataca infraestructura civil crítica, como nuestro sistema energético y nuestros ferrocarriles", dijo el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha.

"Esto demuestra que no se puede retrasar ninguna decisión para fortalecer a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia. Y menos con el pretexto del proceso de paz", añadió.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus fuerzas lanzaron un "ataque masivo" durante la noche en respuesta a lo que catalogó de incursiones ucranianas contra objetivos civiles.

Su objetivo fueron las empresas militares e industriales de Ucrania, las instalaciones energéticas que apoyan sus operaciones y las infraestructuras portuarias utilizadas con fines militares, añadió la cartera. (Reporte de Pavel Polityuk; editado en español por Javier Leira)