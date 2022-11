Dt argentino espera triunfo ante méxico para alegrar a la gente y a maradona "en el cielo"

25 nov (Reuters) - La selección argentina de fútbol ya dio vuelta la página tras la derrota en su debut en el Mundial y ahora piensa en vencer a México para no defraudar a sus hinchas y homenajear al fallecido astro Diego Maradona, dijo el viernes su entrenador, Lionel Scaloni.

Argentina cayó 2-1 ante Arabia Saudita y el sábado chocará con el "Tri", que viene de empatar 0-0 contra Polonia. El encuentro llega un día después de que se cumplen dos años de la muerte de Maradona, el máximo ídolo de la "albiceleste".

"Hoy es un día triste, esperamos mañana darle una alegría si nos está mirando desde el cielo (...) Cuando vemos imágenes parece mentira que ya no esté, es triste para los argentinos, pero esperamos que mañana sea un día alegre", dijo Scaloni en rueda de prensa.

"Es un partido de fútbol, con la responsabilidad de un país detrás esperando que nos vaya bien (...) Este grupo va a dejar todo hasta el último minuto que estemos en el campo para dar vuelta esa situación. Después, hay que jugar los partidos y hay que demostrar que estamos bien", agregó el DT.

Scaloni se mostró confiado en que sus jugadores van a mejorar y destacó que el equipo no cambiará sus convicciones por un mal resultado.

"Afecta porque es así, la reacción es como cuando recibís una piña (golpe), dos, tres, lo que hay que hacer es levantase. Este grupo está capacitado, de eso no hay ninguna duda, evaluamos alternativas a nuestro juego pero no a nuestra manera de jugar. Es posible que hagamos alguna variante", explicó.

El entrenador alabó al "Tri", que no ha mostrado buenas actuaciones en los últimos partidos y que tampoco jugó demasiado bien en el debut ante Polonia.

"México es un muy buen equipo (...) con una idea clara de juego, un equipo ofensivo con un gran entrenador", sostuvo. "No creo que cambien (su estilo). No estoy en la cabeza del 'Tata' (el entrenador Gerardo Martino), pero no creo". (Escrito por Javier Leira vía mesa de edición en español, editado por Daniela Desantis)

Reuters