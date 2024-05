DT argentino expresa insultos racistas a árbitro que lo expulsó en Uruguay

El entrenador argentino Ricardo Caruso Lombardi profirió insultos racistas al árbitro Javier Feres, que lo expulsó durante el partido que su equipo, Miramar Misiones, perdió el lunes contra Liverpool por 2-1 por el torneo Apertura uruguayo.

"Negro de mierda. Jetón. No me voy a ir", le dijo el entrenador a Feres cuando éste lo expulsó sobre el final del encuentro que Miramar perdió de visita en el estadio Belvedere, en Montevideo.

La de este lunes no es la primera vez que Lombardi tiene discusiones con los árbitros pero nunca había proferido insultos de índole racistas hasta ahora.

Horas después, Lombardi pidió disculpas por su accionar en su cuenta en la red social X:

"Me siento avergonzado", señaló el DT de 62 años. "Tuve un exabrupto. Por estar con las pulsaciones a mil, no debo actuar de esta manera", se justificó. "Usé palabras que no corresponden".

Lombardi, quien dirigió numerosos clubes en Argentina, asumió el mes pasado la dirección técnica de Miramar Misiones, que marcha en el último lugar en el torneo Apertura uruguayo con ocho puntos en tres partidos disputados y pelea por evitar el descenso de categoría.

AFP