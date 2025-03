DT colombiano Osorio vive una de sus noches más tormentosa en el fútbol mexicano

El entrenador colombiano Juan Carlos Osorio vivió el fin de semana uno de sus partidos más tormentosos en el fútbol mexicano, ya que sus decisiones propiciaron que el Tijuana perdiera una ventaja de tres goles en la undécima fecha del torneo Clausura-2025.

La noche del domingo en el estadio Caliente ante Atlas, los locales 'Xoloitzcuintles' del Tijuana parecían encaminarse a un triunfo tranquilo porque al minuto 53 ya tenían una cómoda ventaja de 3-0.

Pero, al 58, Osorio realizó una tanda de tres cambios. Fiel a su filosofía de darle oportunidad a nuevos talentos, el colombiano mandó al partido a tres jóvenes volantes mexicanos: Gilberto Mora (16 años), Ramiro Árciga (20 años) y al debutante Aldieri Valenzuela (22 años).

Tres minutos después de las variantes, el Atlas se puso 3-1. El entrenador colombiano hizo sus dos cambios restantes al 71 con los ingresos del defensa mexicano Ramiro Franco (21 años) y del delantero jamaiquino Shamar Nicholson, que llegó al fútbol azteca para este torneo y que lleva un mes con el equipo.

El equipo de Osorio perdió el rumbo con los cambios y, para empeorar la situación, sufrió la expulsión del defensa español Unai Bilbao al 79.

Ya desdibujados, los 'Xolos' recibieron tres goles a los minutos 82, 87 y 90+10.

Tras la derrota 4-3, Osorio salió a afrontar la conferencia de prensa: "Quiero ofrecerle mis genuinas disculpas a nuestra gente, no se merecían ese resultado. Fui muy atrevido en los cambios que hice".

El entrenador colombiano asumió la responsabilidad de la escandalosa voltereta: "Me apresuré en los cambios, me equivoqué queriendo darle oportunidad a todos y que se sientan parte del proceso. Confié mucho en mis jugadores jóvenes y me equivoqué en depositarles tanta presión".

Con esta derrota, el Tijuana quedó en el fondo de la clasificación con siete puntos.

Además, esta forma de dejar ir una ventaja tan clara se suma a la eliminación que el equipo sufrió con Osorio en los cuartos de final del pasado torneo Apertura-2024. En esa ocasión ganaron el partido de ida por 3-0 y perdieron en la vuelta 3-0, para quedar eliminados por el criterio de la ubicación en la tabla de posiciones.

Visiblemente contrariado, Osorio recordó que con la selección de México también tuvo una de sus peores experiencias en la Copa América Centenario de 2016: "He tenido decepciones en la vida y en el fútbol duras, dolorosas, como el partido que se perdió contra Chile 7-0, pero lo de hoy me dejó muy triste. Me hago responsable de todo".

- La otra cara de la moneda -

Mientras Juan Carlos Osorio asumió la responsabilidad de la derrota, la remontada del Atlas tuvo un héroe: el delantero montenegrino Uros Djurdjovic.

'Djuka' puso el segundo tanto de su equipo de penal, después empató el partido (3-3) y sentenció el triunfo 4-3 para los 'Zorros' con definiciones en el área.

Fue considerado el Jugador del Partido.

Durdevic, de 31 años, está en su segundo torneo con el Atlas. En el primero, el Apertura-2024, marcó un gol en 224 minutos de acción en 10 partidos de liga.

En este Clausura-2025, el europeo hizo su primer triplete con el Atlas y llegó a ocho goles en 927 minutos en 11 partidos -todos como titular- para colocarse en el segundo lugar de la tabla de goleo individual, empatado con brasileño John Kennedy, del Pachuca, y a dos del colombiano Díber Cambindo quien llego a 10 con el Necaxa.

str/ma