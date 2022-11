Dt de camerún song dice estar orgulloso de su "hermano pequeño" embolo tras derrota con suiza

Por Nick Said

Al wakrah, qatar, 24 nov (reuters) - el dt de camerún, rigobert song, dijo el jueves estar orgulloso de su "hermano pequeño" breel embolo, a pesar de que el delantero marcó el gol de la victoria de suiza contra su equipo en el debut por el grupo g del mundial.

Embolo, nacido en Yaundé, marcó el gol de la victoria contra su país natal pero se negó a celebrarlo.

Song fue visto hablando con Embolo tras el partido y dijo que lo felicitó.

"Nos conocemos, es mi hermano pequeño", dijo Song a periodistas. "Nos hablamos a menudo por teléfono y quería felicitarlo. Esto es un juego. Que estemos en equipos diferentes, no significa que no sigamos siendo hermanos".

Song añadió que, pese al resultado, estaba orgulloso de que Embolo hubiera marcado un gol en el Mundial.

"No celebró su gol, pero todo esto forma parte del fútbol", dijo Song. "Me alegro por él y estoy orgulloso de él. Está con la selección suiza y me hubiera gustado que estuviera a mi lado, pero así es la vida". (Reporte de Nick Said; Editado en español por Javier Leira)

Reuters