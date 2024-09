Dt de chile reconoce alivio por ausencia de messi en duelo por eliminatoria

SANTIAGO, 3 sep (Reuters) - El entrenador de la selección de fútbol de Chile, Ricardo Gareca, reconoció el martes que prefiere que Lionel Messi no esté en el campo cuando su equipo visite a Argentina por la eliminatoria sudamericana al Mundial 2026, aunque reconoció que el campeón de América puede suplir la ausencia de su capitán.

Argentina recibe el jueves a Chile en el estadio de River Plate. La "albiceleste" lidera la eliminatoria con 15 puntos en seis partidos, mientras que la "Roja" aparece octava con cinco unidades.

"A Argentina la veo bien. Si usted me pregunta, prefiero que no esté Messi, pero eso no invalida la categoría, los recursos, los valores importantes que tiene Argentina. Yo prefiero que no esté", dijo Gareca en rueda de prensa.

"No desconozco que Argentina es capaz de resolver la situación y ha tenido buenos rendimientos. Ha sacado los partidos adelante. Todo eso no varía porque esté uno u otro", agregó.

El entrenador argentino se mostró confiado en lograr en Buenos Aires un mejor resultado que en la Copa América de Estados Unidos, en la que la "albiceleste" se impuso 1-0.

"Veo un partido similar, aunque en un campo más grande que en la Copa América, en que estaba comprimido. Fue una actuación bastante pareja, jugamos bien ese partido (...) Con Argentina no se presentan demasiadas ocasiones de gol. Confío en que podamos hacer un juego más fluido", destacó.

Gareca también se refirió al cambio generacional del equipo y dijo que no hay un líder indiscutido en el plantel. El entrenador dejó de convocar a figuras emblemáticas de la "Roja" como Arturo Vidal y Gary Medel, mientras que el arquero Claudio Bravo anunció recientemente que abandona el fútbol. Además, para esta fecha eliminatoria Alexis Sánchez se encuentra lesionado.

"La selección está en un proceso natural. Hace poco Bravo anunció su retiro (...) Todos tenemos una edad que cumplir en el fútbol y uno dice 'me cansé de todo'. La selección se está armando de a poco. Por ahora no veo un líder natural. El líder más importante es el grupo que se va armando", relató.

El DT se mostró confiado en que la "Roja" recupere el fuego ofensivo tras despedirse de la Copa América sin anotar en tres partidos, aunque reconoció que el equipo debe encontrar soluciones rápido a los problemas que arrastra.

"Van seis fechas (de la eliminatoria) y Chile debe encontrar el resultado y el rendimiento. Tiempo no hay. Aspiro y confío en que lo podamos hacer. Independientemente de los antecedentes que haya, pronto nos vamos a reencontrar con el gol", finalizó. (Reporte de Javier Leira, editado por Manuel Farías)

Reuters