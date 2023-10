El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, depositó este miércoles su confianza en los jugadores que suelen ser suplentes en su equipo pero que el jueves saltarán a la cancha en el premundial ante Uruguay debido a una ola de lesiones.

Sin el lateral derecho titular Daniel Muñoz ni los centrales Yerry Mina y John Lucumí, el entrenador deberá diversificar su equipo inicialista para recibir a la Celeste de Marcelo Bielsa en Barranquilla (norte). Otros cuatro futbolistas, entre ellos el mediocampista Jéfferson Lerma, quedaron afuera de la convocatoria por molestias físicas.

"Esto sirve para que otros jugadores que están haciendo parte (del plantel) (...) tengan la oportunidad", aseguró Lorenzo en una rueda de prensa.

Ellos "saben lo que pedimos, lo que trabajamos y estamos con mucha confianza", agregó el argentino acompañado por Wilmar Barrios, que se perfila para reemplazar a Lerma.

Para afrontar las pérdidas en la zaga defensiva, Lorenzo podría alinear a Santiago Arias de lateral y a Dávinson Sánchez y Carlos Cuesta como centrales.

Las condiciones climáticas de la calurosa Barranquilla podrían jugar a favor de los cafeteros. Pero el clima, dijo Lorenzo, no se debe subestimar.

"La preocupación es la deshidratación y hemos trabajado con el cuerpo físico y el cuerpo médico en ese sentido", remarcó.

El técnico aseguró además que mantendrá una estrategia ofensiva contra los charrúas. "La idea es jugar bien, preocupar a Uruguay, contrarrestar su poder ofensivo, neutralizarlo y atacarlo".

Los ojos están puestos sobre el atacante del Liverpool Luis Díaz, que el jueves se verá cara a cara con su compañero de equipo Darwin Núñez.

Pese a la expectativa que genera el 'Guajiro', Lorenzo afirmó que no busca sobrecargarlo: "Lo primero que hicimos fue decirle que no se quiera poner el equipo al hombro. No quiero que la responsabilidad del equipo pese sobre Luis".

Los colombianos, terceros de la eliminatoria con cuatro puntos, tendrán luego la difícil tarea de enfrentar a Ecuador en Quito, mientras que Uruguay (cuarto con tres) recibirá a Brasil en Montevideo.

