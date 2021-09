Dt de costa rica está dispuesto a cambiar sistema y jugadores en eliminatoria

30 sep (Reuters) - El director técnico de la selección de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, dijo el jueves que está dispuesto a modificar su sistema y probar con nuevos futbolistas para conseguir buenos resultados en la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Qatar 2022.

En el octagonal de la región, la selección "tica" registra dos empates y una derrota que lo ubican en el quinto lugar con dos puntos, fuera de la zona que da acceso a la Copa del Mundo.

"Hay que pensar en todos los sentidos, si hay que cambiar de sistemas o jugadores se hará, en ese sentido hay que estar abiertos a todas las posibilidades", dijo Suárez en videoconferencia.

En la próxima fecha triple de la eliminatoria, Costa Rica visitará el 7 de octubre a Honduras, tres días después jugará en casa ante El Salvador y viajará a Estados Unidos el 13 de octubre.

Para sus próximos compromisos, Suárez convocó a 26 futbolistas, y algunos vestirán la playera de la selección por primera vez, como Orlando Galo y Youstin Salas.

"No puedo hacer otra cosa diferente a experimentar porque no hay partidos amistosos donde pueda tener una posibilidad de probar a estos jugadores. Las circunstancias nos dan para esto y hay que adaptarse, igual uno tiene que apoyarse en futbolistas que tienen mucha experiencia y que respalden a quienes no la tienen", apuntó Suárez.

"Somos conscientes de la gran responsabilidad que tienen cada uno de los jugadores para estos encuentros y los llamamos pensando que van a rendir lo suficiente", agregó.

Al Mundial de Qatar clasifican los tres primeros de la fase final. El cuarto tendrá que jugar un repechaje intercontinental en junio de 2022.

A continuación la lista de 26 jugadores convocados por Suárez:

Porteros: Keylor Navas (PSG, Francia), Leonel Moreira (Liga Deportiva Alajuelense), Aarón Cruz (Deportivo Saprissa).

Defensas: Óscar Duarte (Levante, España), Juan Pablo Vargas (Millonarios, Colombia), Kendall Waston y Ricardo Blanco (Deportivo Saprissa), Keysher Fuller (Herediano), Giancarlo González y Fernán Faerrón (Alajuelense), Francisco Calvo (Chicago Fire, EEUU), Bryan Oviedo (Copenhagen, Dinamarca), Rónald Matarrita (Cincinnati, EEUU).

Medios: Celso Borges, Bryan Ruiz y Johan Venegas (Alajuelense), Youstin Salas (Municipal Grecia), Orlando Galo y Yeltsin Tejeda (Herediano), Randall Leal (Nashville, EEUU), Jimmy Marín (Deportivo Saprissa), Luis Díaz (Columbus Crew, EEUU).

Delanteros: Joel Campbell (Monterrey, México), Jonathan Moya (Anyang, Corea), José Guillermo Ortiz (Herediano), Kenneth Vargas (Municipal Grecia). (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México. Editado por Javier Leira)