DT de Ecuador dice tener "casi" una veintena de jugadores definidos para el Mundial

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, dijo este lunes que tiene definidos "casi" 20 de los 26 jugadores que integrarán la nómina definitiva de la Tricolor en el Mundial de 2026.

Antes de la cita en Norteamérica, Ecuador jugará el 27 y 31 de marzo en Europa sus dos últimos duelos de fogueo ante Marruecos y Países Bajos.

Para el Mundial "Tenemos casi 20 futbolistas que están definidos (...) estamos muy conformes con ellos y nos quedan esos (otros) seis futbolistas que los iremos definiendo de acá hasta mayo", declaró el entrenador argentino en una rueda de prensa.

Beccacece, de 45 años, evitó dar nombres, pero aseguró que se ha comunicado con los jugadores que están en su órbita.

Agregó que para los amistosos de marzo pretende llevar al menos tres jugadores por posición para evaluar su desempeño y afinar la lista de la selección ecuatoriana que disputará su quinta Copa del Mundo.

Para los próximos encuentros "Creo que tenemos que ser más contundentes, más agresivos, generar más peligro, definir mejor la estrategia", sostuvo el DT.

Beccacece dijo que los dos próximos rivales de Ecuador son equipos de "élite" y que "Van a exigir al máximo" a la selección ecuatoriana.

Países Bajos y Marruecos, ambas selecciones clasificadas también al Mundial, se ubican respectivamente en el séptimo y octavo puesto del ranking de la FIFA.

En su preparación para la Copa del Mundo, Ecuador ha enfrentado a Estados Unidos (1-1), México (1-1), Canadá (0-0) y Nueva Zelanda (victoria 2-0).

Ecuador enfrentará por primera vez a Marruecos y por cuarta ocasión a Países Bajos.

La Tricolor integra el Grupo E junto con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.