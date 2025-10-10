DT de El Salvador elogia a Panamá antes del duelo en eliminatoria mundialista

El seleccionador de El Salvador, el colombiano Hernán Darío Gómez, elogió este jueves a Panamá, su próximo rival en la eliminatoria de Concacaf para el Mundial de Norteamérica 2026.

"Vamos a enfrentar una selección, no tengo por qué dejar de decirlo, que es la mejor de Centroamérica, que ha jugado las últimas finales y que tiene buenos jugadores", dijo Gómez en conferencia de prensa.

Además, el "Bolillo" advirtió que el perdedor de la cita, a disputarse el viernes en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, se alejará del primer puesto que otorga un boleto directo al Mundial.

A falta de cuatro jornadas, Surinam, con 4 puntos, encabeza el Grupo A, seguido de El Salvador (3), Panamá (2) y Guatemala (1).

"Los dos estamos con la misma necesidad, el que pierda mañana se aleja un poquito" del primer puesto, afirmó el estratega cafetero.

Para Gómez, la clave estará en la concentración, el orden táctico, la personalidad y el carácter.

"Para nosotros es muy importante la colectividad, el orden", porque El Salvador es un equipo de conjunto y "no de sobresalir la individualidad", indicó.

"Hay poquitos muchachos de experiencia, son muchachos que están jugando su primera eliminatoria", pero "estamos fuertes" y el equipo "ha trabajado bastante bien".

El colombiano también restó importancia al hecho de que Panamá siempre ha perdido los duelos que ha disputado en el Cuscatlán en las eliminatorias mundialistas.

"La historia ya no la vivo", lo importante "es mañana" y "quien se imponga de los dos, quien someta al contrario y el que tenga un buen día", afirmó Gómez.

