DT de Guatemala cree que ganar a Panamá en eliminatoria será "muy difícil"

El seleccionador de Guatemala, el mexicano Luis Fernando Tena, dijo este miércoles que el partido contra Panamá, donde el equipo chapín se juega la última baza para clasificar a su primer Mundial, será "muy difícil".

Los dirigidos por Tena reciben el jueves en el Estadio Cementos Progreso al combinado canalero, en la penúltima fecha del clasificatorio de Concacaf. A falta de dos jornadas, Surinam y Panamá lideran el Grupo A con 6 puntos, seguidos de Guatemala con 5 y El Salvador con 3.

"El partido va a ser muy difícil (...) lo hemos dicho muchas veces y desde hace mucho tiempo, que Panamá es el mejor equipo de Concacaf por la calidad de sus jugadores y por lo bien que manejan su sistema con una vocación ofensiva muy marcada", dijo Tena en conferencia de prensa.

"Sabemos lo complicado que es", pero también "sabemos todo lo que nos jugamos y la importancia" de ganar a Panamá, afirmó. "Es un partido muy muy especial para todos".

La eliminatoria de Concacaf otorga tres billetes al Mundial de Norteamérica, para los ganadores de los tres grupos, y dos para la repesca intercontinental, que se disputará en marzo de 2026.

Una victoria de Panamá dejaría sin posibilidades de obtener el pase a Guatemala, cuya afición sueña con ver a su selección por primera vez en un Mundial.

El equipo que "controle mejor las emociones irá un paso adelante", afirmó Tena.

El seleccionador guatemalteco, quien no podrá contar en defensa con Nicolás Samayoa por sanción, también cree que la clave estará en presionar en todo el campo y no dejar a Panamá desplegar su juego de posesión.

"Si dejamos que ellos manejen la pelota como lo hacen, nos va a costar mucho trabajo, la idea es recuperar la pelota lo más rápido posible y lo más cercano a su área", dijo Tena.

"Sabemos muy bien que el empate no nos sirve de nada, aunque también sabemos que Panamá también está prácticamente obligado a ganar, creo que por eso va a ser un partido más abierto", agregó.

