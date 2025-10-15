DT de Guatemala pide evitar triunfalismos tras ganar a El Salvador en eliminatoria

El DT de Guatemala, el mexicano Luis Fernando Tena, pidió este martes, tras ganar 1-0 de visita a El Salvador, evitar caer en triunfalismos de cara a las dos últimas fechas de la eliminatoria final de Concacaf para el Mundial de 2026.

Guatemala logró ante el equipo salvadoreño su primera victoria del clasificatorio, lo que le permite ahora tener opciones para obtener un boleto de manera directa a su primer Mundial.

A falta de dos fechas, Surinam y Panamá encabezan el Grupo A con seis puntos, seguidos de Guatemala con 5 y El Salvador con 3.

Guatemala cerrará la eliminatoria en casa ante Panamá el 13 de noviembre y ante Surinam el 18.

"No podemos caer en ningún triunfalismo jugando contra Panamá y Surinam. Panamá es el equipo que mejor juega en Concacaf desde hace mucho tiempo, entonces nadie se puede confiar", dijo Tena en conferencia de prensa.

Además, "Surinam ha sido una gran sorpresa y tiene la mayoría de sus jugadores jugando en Holanda, nadie puede caer en triunfalismos o en un exceso de confianza, sabemos lo durísimos que serán esos dos partidos", añadió.

Para Tena, la clave del partido contra El Salvador estuvo en "aguantar" el primer tiempo el empuje local sin encajar gol y buscar la portería contraria en el complemento.

"Creo que fue vital el gol de Oscar Santis arrancando" el segundo tiempo, luego "defendimos ese gol con orden, pero sobre todo con mucho carácter y una gran determinación", agregó.

El técnico de Guatemala también destacó una atajada del portero chapín, Nicholas Hagen, con 0-0 en el marcador.

"Si El Salvador empieza ganando, creo que hubiera sido otro partido totalmente" diferente, afirmó Tena.

bur-jjr/avl