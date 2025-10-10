DT de Honduras da por bueno el empate ante Costa Rica en eliminatoria

El DT de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, dio por bueno el empate (0-0) de su equipo ante Costa Rica, en la ronda final del clasificatorio de Concacaf para el Mundial de Norteamérica-2026.

Honduras y Costa Rica empataron en un duelo con muy pocas ocasiones de gol, disputado en el Estadio General Morazán en San Pedro Sula.

Con este resultado, Haití lidera el Grupo C con 5 puntos, los mismos que Honduras, que perdió la cabeza de llave por diferencia de un gol. Les siguen Costa Rica con 3 puntos y Nicaragua con uno.

“Queríamos ganar, se hizo un esfuerzo grande, no lo logramos pero se suma y esta clasificatoria es así de cerrada y así de difícil”, dijo Rueda en conferencia de prensa tras el partido.

“El ahorro que se tenía se redujo por el resultado que se dio en Nicaragua (donde Haití ganó), pero esto se cierra en la última jornada, en el ultimo partido y en el último minuto”, agregó.

Según Rueda, su rival jugó con la defensa adelantada y a su equipo le faltó “más agresividad ofensiva” e “identificar esos últimos 20 metros” para “haber tenido más ocasiones” de gol.

Sin embargo, “es muy meritorio el comportamiento de la selección”, que tuvo “bajas sensibles” para enfrentar a Costa Rica, indicó Rueda.

“No es fácil, faltó el gol”, pero “no había espacios y había que crearlos”, lamentó Rueda.

bur-jjr/dbh