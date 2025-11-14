DT de Honduras dice que su equipo "no estuvo en la cancha" tras perder en eliminatoria

El seleccionador de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, manifestó este jueves, tras perder con Nicaragua en la eliminatoria mundialista, que su equipo "no estuvo en la cancha" por estar pensando de forma prematura en la última fecha de la competición.

Honduras tenía la posibilidad de conseguir la clasificación directa para el Mundial de Norteamérica 2026 si ganaba su partido ante Nicaragua, en la penúltima fecha del clasificatorio de Concacaf.

Sin embargo, la selección catracha perdió 2-0 y ahora deberá jugarse la clasificación en la última jornada de la eliminatoria en Costa Rica, en un clásico centroamericano donde a los locales solo les vale ganar para no quedarse fuera del Mundial.

"Honduras no estuvo en la cancha, no se encontró, es inexplicable la pasividad, la falta de movilidad para tener la pelota (...) perdimos todos los rebotes, los duelos aéreos, esa no es Honduras, irreconocible, es de esos partidos que uno no se explica qué pudo haber pasado", dijo Rueda.

"Fuimos muy blanditos, muchos jugadores no estuvieron hoy pensando en jugar contra Costa Rica", añadió.

Honduras y Haití lideran el Grupo C con 8 puntos, seguidos de Costa Rica con 6 y Nicaragua con 4.

La eliminatoria de Concacaf otorga tres billetes directos al Mundial para los tres primeros equipos de cada grupo, y para los dos mejores segundos cupos para una repesca intercontinental que se disputará en marzo próximo.

"Desafortunadamente nos traicionó la mente hoy queriendo jugar el siguiente partido sin haber jugado y sin haber ganado este", afirmó Rueda.

"Queríamos hoy celebrar y no tuvimos la cabeza ni la disposición actitudinal para descifrar este partido" contra Nicaragua, ahora "depende de nosotros si estamos o no estamos" en el Mundial, agregó.

