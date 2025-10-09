DT de Honduras prevé un partido “muy cerrado” contra Costa Rica en eliminatoria

El seleccionador de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, dijo este miércoles que el partido de la eliminatoria de Concacaf para el Mundial de Norteamérica 2026 contra Costa Rica será "muy duro" y "cerrado".

Honduras llega al clásico centroamericano, que se disputará este jueves en el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula, con la confianza que da ser líder del Grupo C del clasificatorio.

A falta de cuatro fechas, el equipo catracho comanda la llave con 4 puntos, seguido de Costa Rica (2), Haití (2) y Nicaragua (1), por lo que una victoria le acercaría a su cuarto Mundial.

Enfrente estará Costa Rica, que encara la cita con la necesidad de obtener un triunfo y mejorar su imagen, tras empatar en las dos primeras fechas. A favor de los locales está que hace 24 años que no pierden en su feudo contra los ticos en una eliminatoria.

"(Espero) un partido muy cerrado, un partido muy intenso, típico de esta jornada de fecha FIFA", dijo Rueda en conferencia de prensa.

La clave del partido estará "en el orden, en la disciplina, en la intensidad y en la inteligencia, hay que ser muy cerebrales para encarar esos partidos y evitar que nos traicione la emoción", añadió Rueda.

Honduras empató de visita ante Haití y ganó en casa a Nicaragua, desplegando un fútbol intermitente, pero aguerrido y efectivo, sobre todo en el segundo compromiso.

A la salida desde atrás con el balón, la H propone ataques buscando la altura de sus delanteros, aunque a veces falla en la presión al rival.

El seleccionador hondureño cree que la batalla principal será por la posesión de la pelota en la media cancha.

"En la medida en que seamos inteligentes, que mantengamos un buen nivel de intensidad, seguro que podemos sacar resultados a favor", de lo contrario no será "fácil", afirmó Rueda.

El técnico colombiano descartó que una victoria sea definitoria en la clasificación, aunque es un partido "importantísimo" porque "tenemos un ahorro importante" de puntos "que lo podemos capitalizar en la medida en que sacamos un buen resultado".

bur-jjr/ag