DT de Irak pide que se aplace el repechaje para el Mundial 2026

El seleccionador de Irak, Graham Arnold, solicitó a la FIFA posponer el repechaje intercontinental del Mundial 2026, argumentando dificultades logísticas para el desplazamiento de sus jugadores y cuerpo técnico debido a la guerra en Irán.

El combinado iraquí debe enfrentarse a Surinam o a Bolivia el 31 de marzo, en la ciudad mexicana de Monterrey, por una plaza en la fase final del Mundial, pero con el espacio aéreo iraquí cerrado hasta el 1 de abril, el equipo de Arnold no puede reunirse ni viajar.

"Si el partido se mantiene en México tenemos las dificultades para salir de Bagdad", afirmó el DT australiano a la CNN.

"Alrededor del 60% de mis jugadores juega en Irak, todo mi cuerpo técnico vive en Irak, todo mi personal médico vive en Catar y en este momento estamos teniendo problemas para conseguir las visas mexicanas", agregó.

"La FIFA, obviamente, tiene que tomar una decisión rápida sobre esto porque en este momento es un poco injusto, con todo lo que tendríamos que pasar", indicó el técnico de los Osood Al Rafidayn (Leones de Mesopotamia).

Arnold propone que el partido entre Surinam y Bolivia se dispute en Monterrey el 26 de marzo, como está previsto, y que el ganador de ese partido se enfrente a Irak en Estados Unidos justo antes del Mundial, que comienza el 11 de junio.

"Surinam siempre podría jugar contra Bolivia si nosotros no podemos llegar, y siempre podríamos enfrentarnos al ganador justo antes del Mundial", explicó. "El ganador se queda y juega el Mundial y el perdedor se va a casa".