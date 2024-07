Dt de méxico deja su futuro en manos de directivos tras temprana eliminación en la copa américa

30 jun (Reuters) - El entrenador de la selección mexicana de fútbol, Jaime Lozano, dijo el domingo que su futuro está en manos de los directivos de la federación, después de que el "Tri" se despidiera de la Copa América en la fase de grupos tras una decepcionante actuación y de empatar sin goles ante Ecuador.

A pesar de la temprana eliminación, Lozano se mostró tranquilo por la actuación del equipo en el torneo.

"Cuando no se cumple el objetivo se genera cierto malestar y dudas, si los jugadores creyeron hasta el final es por algo, yo daré un informe y esa decisión no me corresponde a mí, los directivos son los que decidirán el proceso", dijo Lozano en rueda de prensa.

"Evidentemente hay resultados y objetivos que no se cumplieron, uno de ellos fue avanzar. Hoy nos hemos quedado en la orillita", agregó el entrenador.

Antes de la Copa América, el director de selecciones nacionales varoniles de México, Duilio Davino, ratificó a Lozano como técnico hasta el Mundial del 2026 sin importar lo que pasara en el torneo que se disputa en Estados Unidos.

Pero esta decisión podría cambiar después de que los directivos revisen el informe de Lozano, debido a la actuación de México en la Copa América donde solamente marcó un gol en tres partidos por el Grupo B.

"Creo que México siempre fue adelante y propuso, pero nos faltó contundencia y generar más opciones. Tener un poquito más de calma para seguir adelante en esta Copa", apuntó el técnico mexicano.

"Los jugadores me dejaron un grato sabor de boca, evidentemente necesitamos mejorar. Luchamos hasta donde pudimos y evidentemente nos faltó contundencia", reconoció.

Lozano también enfrentó duras críticas tras la derrota 2-0 ante Estados Unidos en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf hace algunos meses, y las caídas en dos amistosos recientes, incluida un durísimo 4-0 ante Uruguay.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México, editado por Javier Leira)

