Ciudad de méxico, 24 mar (reuters) - el director técnico de la selección mexicana de fútbol, jaime lozano, pidió una mejor formación de jugadores y que una mayor cantidad salga hacia las mejores ligas del mundo para elevar el nivel de la selección, instantes después de perder la final de la liga de naciones de la concacaf ante estados unidos.

La selección de fútbol de Estados Unidos se consagró el domingo tricampeón de la Liga de Naciones de la Concacaf tras ganar 2-0 a México.

"Jugadores en las mejores ligas, eso te da otro contexto y otras competencias a nivel internacional y vender a edades tempranas. Formar mejor en nuestro país, tener mejores formadores y exportar, yo veo ahí una solución para aumentar el nivel, es lo mejor que le pueden dar a la selección", dijo Lozano en conferencia tras el partido.

"Hay que buscar la internacionalización de los jugadores, el tiempo que me toque estar aquí quiero dejar cimientos fuertes. Siempre que no se logra algo hay que sacar aprendizajes, evidentemente siempre queremos ganar y hoy no fue el día de nuestra selección", agregó.

El portero Guillermo Ochoa; los zagueros Julián Araujo, César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez y Edson Álvarez; los mediocampistas Orbelín Pineda y Luis Chávez; y los delanteros Santiago Giménez e Hirving Lozano son los jugadores mexicanos que militan en clubes europeos y que regularmente son convocados a la selección.

En las tres ediciones de la Liga de Naciones de la Concacaf México ha sido superado por Estados Unidos. En 2021 perdió la final, dos años después fue eliminado en la semifinal y hoy fue derrotado nuevamente en la final.

El estratega de 45 años reconoció la superioridad que Estados Unidos mostró en la final para superarlos, y señaló que hay que ver a futuro y empezar a prepararse para la Copa América que disputarán a mediados de año.

"Ellos fueron mejores en todo, estuvieron mucho más claros que nosotros, nos presionaron bien y no pudimos encontrar soluciones. Son justos ganadores y de estas experiencias hay que aprender lo mas posible, hay que dar la vuelta y seguir adelante porque pronto tenemos una copa muy importante", señaló Lozano.

"Estoy muy pensativo y molesto, hay que analizar todas las cosas porque tenemos un torneo muy importante en poco tiempo, es un buen momento para seguir adelante", apuntó.

México iniciará su participación en la Copa América el 22 de junio frente a Jamaica, posteriormente jugará ante Venezuela el 26 de junio y cuatro días después cerrará la fase del Grupo B ante Ecuador. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)