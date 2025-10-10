DT de Panamá dice que es una "obligación" ganar a El Salvador en la eliminatoria

El DT de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, manifestó este jueves que para su equipo es "una obligación" ganar en su visita a El Salvador, en el partido de la eliminatoria final de Concacaf para el Mundial de Norteamérica 2026.

"Es nuestra obligación ganar, pero no solo nuestra, también de El Salvador, porque el empate nos deja un poco cojos a los dos", dijo Christiansen en conferencia de prensa.

El duelo del viernes en el estadio Cuscatlán, en San Salvador, se presenta para los canaleros como una prueba de fuego, después de empatar en las dos primeras fechas del clasificatorio ante Surinam y Guatemala.

A falta de cuatro jornadas, Surinam, con 4 puntos, encabeza el Grupo A, seguido de El Salvador (3), Panamá (2) y Guatemala (1).

"Nos vamos a encontrar un equipo (rival) con la capacidad de ganar un partido importantísimo como el de mañana arropado por su gente en el Cuscatlán y eso los hace más peligrosos", pero "nosotros también estamos preparados porque sabemos lo que nos jugamos", señaló Christiansen.

"Mañana no hay que jugar bonito, hay que intentar ganar y sobre todo hay que competir", agregó.

Sin embargo, Christiansen no da por malo el empate, aunque lo obligaría prácticamente a ganar los tres partidos restantes para obtener el primer puesto del grupo, que da un boleto directo para el Mundial.

"Vamos a ir a por la victoria, como lo va a hacer El Salvador y vamos a poner todas nuestras fuerzas y ganas", pero "sabemos que va a ser difícil", afirmó.

Un empate "ya te obliga a ganar los tres partidos sí o sí", Christiansen.

El estratega canalero también afirmó que su equipo quiere cambiar la historia en el Cuscatlán, donde Panamá siempre ha perdido en sus partidos de eliminatoria mundialista.

"Hay que respetar la historia en el Cuscatlán, pero nosotros queremos llegar aquí y escribir nuestra propia historia y eso viene con una victoria", indicó el técnico panameño.

