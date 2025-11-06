DT de Panamá pide "hambre" para ganar a Guatemala en la eliminatoria

El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, pidió este jueves a sus jugadores que salgan con "hambre" de victoria ante Guatemala, en un duelo decisivo por un boleto para el próximo Mundial de Norteamérica en 2026.

Panamá y Guatemala se jugarán sus opciones el próximo 13 de noviembre en territorio chapín, en la penúltima fecha del clasificatorio de Concacaf.

El partido ha levantado gran expectación en la afición de Guatemala, que nunca ha visto a su selección en un Mundial, y cuyos fanáticos pasaron la noche en la calle para tratar de comprar una entrada.

"Lo que quiero es que el equipo tenga hambre, que tenga ambición, que quiera competir y que quiera ganar desde el minuto uno, eso es lo más importante para mí", dijo Christiansen en conferencia de prensa.

A falta de dos jornadas, Surinam y Panamá encabezan el Grupo A del clasificatorio de Concacaf con 6 puntos, seguidos de Guatemala con 5 y El Salvador con 3.

La eliminatoria da tres boletos a los primeros de cada grupo y dos repescas a los dos mejores segundos.

El ganador del partido en Guatemala podría llegar como líder a la última jornada, donde los guatemaltecos cierran en casa ante Surinam y los panameños con El Salvador, ambos cotejos se disputarán el 18 de noviembre.

"Sabemos todo lo que nos jugamos, el Mundial es el evento más importante y por eso nos ilusiona", indicó Christiansen.

El técnico canalero también afirmó que está convencido "al cien por ciento" de que su equipo clasificará al Mundial, aunque va a ser "difícil".

Christiansen enfrentará sus próximos partidos con una nómina donde destacan el lateral del Olympique de Marsella, Michael Amir Murillo y el volante de Pumas de México Adalberto Carrasquilla.

También destaca el regreso del veterano delantero Alberto Quintero, con varias eliminatorias mundialistas a sus espaldas.

Aunque Panamá inició esta fase final como favorito de la llave, solo ha cosechado una victoria.

Con una liga semiprofesional, los panameños aspiran a clasificar por segunda vez a un Mundial, tras la experiencia de Rusia 2018, donde quedó última.

En los últimos años, los canaleros lograron los subcampeonatos de la Copa Oro en 2023 y de la última Liga de Naciones de la Concacaf (2024/2025).

