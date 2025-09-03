DT de Paraguay: Alfaro dice que le será difícil enfrentar a sus exdirigidos de Ecuador

ASUNCIÓN, 3 sep (Reuters) - El director técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, dijo que le será difícil enfrentar a sus exdirigidos de Ecuador en el partido del jueves en Asunción, que puede marcar el regreso de su equipo a un Mundial después de 16 años, debido al cariño que siente por sus futbolistas.

Bajo la conducción de Alfaro, Ecuador quedó en el cuarto lugar de la eliminatoria anterior y clasificó de forma directa al Mundial 2022. En Qatar, el equipo quedó eliminado en la primera fase.

"Con Ecuador viví un momento maravilloso, hermoso (...) enfrentar a Ecuador siempre va a ser difícil para mí pero mañana le queremos ganar como le quisimos ganar en Quito y no pudimos", dijo Alfaro el miércoles en una rueda de prensa.

"Eso no va a quitar el sentimiento que tengo por cada uno de ellos y por el país en sí mismo, porque Ecuador me dio una demostración de cariño tremenda", agregó.

Ecuador y Paraguay empataron 0-0 en el choque de ida que se jugó en octubre.

El conjunto ecuatoriano llega clasificado al duelo del jueves, en tanto Paraguay puede asegurar su boleto al Mundial con un triunfo, un empate e incluso con una derrota si Venezuela no gana su partido ante Argentina en Buenos Aires.

Aún así, Alfaro lo considera uno de sus encuentros más trascendentes. "Paraguay está esperando jugar un Mundial hace 16 años (...) ojalá tengamos la dicha de sacar el resultado que necesitamos para poder tener la chance de ir", dijo.

"Ojalá mañana nosotros tengamos ese poder de empezar a reconciliar al fútbol de Paraguay con su deuda histórica".

(Reporte de Daniela Desantis Editado por Javier Leira)