DT de selección México aún tiene dudas para armar convocatoria de Mundial
CIUDAD DE MÉXICO, 24 feb - El director técnico de la selección mexicana de fútbol, Javier "Vasco" Aguirre, reconoció el martes que aún tiene algunas dudas para conformar la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo, y que el partido amistoso ante Islandia le servirá para terminar de armar su lista final.
El "Tri" -como llaman los mexicanos a su selección- enfrentará el miércoles a Islandia en el estadio La Corregidora de Querétaro, en el centro de México.
"Está claro que prácticamente hay muy pocos espacios y ojalá mañana, individualmente, tengan un buen rendimiento todos, espero que muestren condiciones para ver si están a la altura. Todos los que son mexicanos y están jugando tienen las puertas abiertas, de momento no está cerrada la lista para nadie", dijo Aguirre en conferencia de prensa.
"Mi obligación es buscar a los mejores 26 para el 11 de junio y en eso estoy enfocado, hay posiciones en las que estoy ocupado buscándole, a ninguno excluimos por excluir o incorporamos por incorporar, estamos casi al 100%, hemos ido descartando e incorporando, esa es mi labor, buscar a los 26 jugadores para el 11 de junio", agregó.
En el Mundial, México, que será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, quedó instalado en el Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y con el ganador de una repesca europea que disputarán las selecciones de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda. Y jugará el partido inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio.
"FIFA nos limita a 26 y tenemos un montón de jugadores para esa lista, seguramente habrá una injusticia, pero tienes que tomar decisiones que afectan a terceros sin el afán de hacerlo. Es una maravilla estar aquí, en este puesto, es un privilegio estar aquí sentado porque tienes una gama muy amplia de jugadores para elegir, eso a mí me obliga a elegir bien", apuntó el técnico de 67 años. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)