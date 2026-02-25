DT de selección México aún tiene dudas para armar convocatoria de Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, 24 feb - El director técnico de la selección mexicana de fútbol, Javier "Vasco" ‌Aguirre, reconoció el martes ‌que ⁠aún tiene algunas dudas para conformar la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo, y que el partido amistoso ​ante Islandia ⁠le ⁠servirá para terminar de armar su lista final.

El "Tri" -como llaman los mexicanos a ​su selección- enfrentará el miércoles a Islandia en el estadio La ‌Corregidora de Querétaro, en el centro de ​México.

"Está claro que prácticamente ​hay muy pocos espacios y ojalá mañana, individualmente, tengan un buen rendimiento todos, espero que muestren condiciones para ver si están a la altura. Todos los que son mexicanos y están jugando tienen las puertas abiertas, de momento no ​está cerrada la lista para nadie", dijo Aguirre en conferencia de prensa.

"Mi obligación es buscar ⁠a los mejores 26 para el 11 de junio y en eso estoy enfocado, ‌hay posiciones en las que estoy ocupado buscándole, a ninguno excluimos por excluir o incorporamos por incorporar, estamos casi al 100%, hemos ido descartando e incorporando, esa es mi labor, buscar a los 26 jugadores para el 11 de junio", agregó.

En el Mundial, México, que será anfitrión junto ‌a Estados Unidos y Canadá, quedó instalado en el Grupo A con ⁠Sudáfrica, Corea del Sur y con el ganador de una repesca ‌europea que disputarán las selecciones de Dinamarca, Macedonia del ⁠Norte, República Checa e Irlanda. Y jugará el ⁠partido inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio.

"FIFA nos limita a 26 y tenemos un montón de jugadores para esa lista, seguramente habrá una injusticia, pero tienes que tomar decisiones que afectan a terceros sin ‌el afán de hacerlo. Es una ​maravilla estar aquí, en este puesto, es un privilegio estar aquí sentado porque tienes una gama muy amplia de jugadores para elegir, eso a mí me obliga a elegir ‌bien", apuntó el técnico de 67 años. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)