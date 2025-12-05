DT de Sudáfrica espera experiencia fantástica en partido inaugural de Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de diciembre - El director técnico de la selección de Sudáfrica, el belga Hugo Broos, vivirá una experiencia fantástica cuando dispute el partido inaugural de la Copa del Mundo ante México al rememorar lo que vivió como jugador en el Mundial de 1986.

El Mundial de 2026 arrancará el 11 de junio con el partido entre la coanfitriona México y Sudáfrica por el Grupo A en el Estadio Azteca, de acuerdo al sorteo realizado el viernes. Sudáfrica se presenta por primera vez desde 2010, cuando empató con México en el partido inaugural del torneo en el que jugó como local pero no alcanzó la fase eliminatoria.

"Es espectacular para nosotros jugar ese primer partido y más porque Sudáfrica tiene más de 24 años sin jugar un partido de la Copa del Mundo. México es un gran equipo y además tendrá a su favor la localía, pero será una experiencia fantástica", dijo Broos a la televisión mexicana tras el sorteo.

Además de México y Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador de una de las repescas europeas que disputarán las selecciones de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda integran el Grupo A.

"Por otro lado, también es algo sentimental para mí porque en 1986 estuve con la selección de Bélgica y jugamos también el primer partido ante México en el Estadio Azteca. Así que, sí, estoy deseando hacerlo de nuevo ahora como entrenador de un equipo", agregó Broos.

En el Mundial de 1986 que se disputó en México, la selección local y Bélgica se enfrentaron el 3 de junio en el primer partido del Grupo B que ganó 2-1 el representativo mexicano. En ese encuentro, Broos jugó como defensa del conjunto europeo. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)