Dt ellis aplaude nuevas normas de fifa sobre embarazo, adopción y menstruación

Por Lori Ewing

MANCHESTER, Inglaterra, 31 mayo (Reuters) - Las nuevas normas salariales de la FIFA para apoyar a las jugadoras y entrenadoras durante el embarazo, la adopción y la baja por maternidad son un gran paso para las mujeres que han tenido que hacer malabarismos para compaginar sus hijos y su carrera, afirmó la exseleccionadora estadounidense Jill Ellis.

Entre las normas, aprobadas por unanimidad por el Consejo de la FIFA a principios de este mes, la baja por maternidad remunerada mínima de 14 semanas para las jugadoras se ha ampliado a las entrenadoras, y las jugadoras y entrenadoras que adopten a un niño tendrán derecho a ocho semanas de ausencia remunerada cuando el niño adoptado sea menor de dos años.

La nueva normativa también permitirá a las mujeres percibir el salario íntegro cuando se ausenten de los entrenamientos o los partidos por problemas menstruales, además de animar a los equipos a que permitan a las jugadoras un mayor contacto con la familia mientras estén de servicio internacional.

"(Una carrera futbolística) no debería ser excluyente de ser mamá o criar a un hijo, debería ser inclusiva de eso", dijo Ellis, quien entrenó a la selección femenina de Estados Unidos para ganar la Copa Mundial en 2015 y 2019. "Si no hubiera tenido apoyo a mi alrededor, no habría tenido la capacidad de hacerlo y mantener mi carrera".

"Estos son grandes pasos y grandes avances para normalizar realmente la vida que llevamos como mujeres (...) eso es lo que queremos proporcionar ahora a todos los niveles, a nivel de club, a nivel de selección nacional: que las jugadoras profesionales tengan la oportunidad de ser madres", añadió Ellis, que dirigió el Grupo de Estudios Técnicos de la FIFA en el Mundial 2023 femenino.

Según el nuevo reglamento, los clubes podrán inscribir a jugadoras fuera de un periodo de inscripción para sustituir temporalmente a otras ausentes por embarazo, adopción o baja familiar, mientras que las jugadoras que regresen al fútbol por cualquiera de esos motivos podrán ser inscritas fuera de un periodo de inscripción.

Las jugadoras tendrán derecho a percibir el salario íntegro mientras estén ausentes por malestares graves debido a la menstruación.

"Cuando se practica un deporte para ganarse la vida, y en un entorno profesional, hay que tener en cuenta que el ciclo menstrual femenino también puede afectar a la capacidad de la jugadora para desempeñar su papel", dijo Sarai Bareman, Directora de Fútbol Femenino de la FIFA.

"Por lo tanto, es importante que protejamos a las que se ven afectadas por sus ciclos menstruales de manera que no pongan en peligro la situación laboral con su club y, en última instancia, su capacidad de ganar dinero".

También se animará a las asociaciones miembro a que permitan a las jugadoras tener contacto con sus familias mientras estén en la selección, una medida importante para las madres, dijo Bareman, que pueden estar alejadas de sus hijos hasta seis semanas mientras están en la Copa Mundial.

"Eso puede tener un gran impacto en la jugadora, mentalmente, pero también en el niño", afirmó. "Por lo tanto, animar a las asociaciones miembro a que tomen medidas o permitan a esas madres tener a sus hijos con ellas durante la concentración, durante el torneo, es un paso realmente importante".

Las nuevas actualizaciones del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadoras entrarán en vigor el sábado.

(Reporte de Lori Ewing Edición en español de Daniela Desantis)

Reuters