DT español Francisco Rodríguez, cesado tras dejar al Santos en último lugar en México

El técnico español Francisco Rodríguez fue cesado del Santos Laguna tras dejar al equipo en el último lugar del torneo Clausura 2025 del fútbol mexicano.

"Relevamos de su cargo a Francisco Rodríguez de su cargo como director técnico del club Santos Laguna", anunció Alejandro Irarragorri Kalb, presidente de los Guerreros, en conferencia de prensa.

Rodríguez, de 47 años, estaba en su segundo torneo al frente del equipo de la Comarca Lagunera; en el pasado Apertura 2025 lo llevó al undécimo lugar de la clasificación.

En el actual Clausura 2026, después de seis jornadas, la escuadra santista ocupa el lugar número 18, último de la clasificación con apenas un punto.

El domingo, los Guerreros fueron vencidos en casa 2-1 por el Mazatlán, que había llegado a ese compromiso como sotanero.

"Después de esta derrota, el vestuario está muy jodido", admitió Rodríguez en su última conferencia de prensa, ante el resultado que dejó al Santos en el fondo de la tabla.

Originario de Almería, Rodríguez dirigió al Santos en 22 partidos de liga local, y su balance fue de cinco triunfos, tres empates y 14 derrotas.

Su puesto fue ocupado de manera interina por Omar Tapia, entrenador mexicano que ha dirigido en las categorías inferiores de los Guerreros.