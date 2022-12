Dt luis enrique no está contento con la derrota de españa ante japón

Por Philip O'Connor

DOHA, 1 dic (Reuters) - El director técnico de España, Luis Enrique, se mostró crítico con su equipo a pesar de estar en los octavos de final del Mundial, después de haber tirado por la borda el liderazgo y perder 2-1 ante Japón para quedar en la segunda posición del Grupo E el jueves.

El hecho de que España enfrente a Marruecos en la fase eliminatoria y no a la finalista de 2018, Croacia, no le sirvió de consuelo al entrenador español, quien criticó a sus jugadores por haber recibido dos goles en la segunda parte.

"No estoy nada contento. Sí, nos hemos clasificado, me hubiera gustado estar arriba ganando este partido. Ha sido imposible porque en cinco minutos, Japón ha marcado dos goles", dijo Luis Enrique en rueda de prensa.

El técnico de 52 años, rechazó la idea de que se haya equivocado en la elección del equipo o en la táctica.

"No me he equivocado en nada, porque lo hemos intentado todo. Intentamos crear las ocasiones. Ellos defendían con agresividad, cerraban los espacios", dijo.

"Y claro, con esos aspectos, vas a estar en peligro (...) esto es lo que pasa en el fútbol, y ¿cómo se puede gestionar este colapso que hemos sufrido?", se preguntó.

El grupo alcanzó un clima salvaje, ya que los españoles se adelantaron y dominaron, sólo para que Japón remontara y lograra que la victoria de Alemania sobre Costa Rica por 4-2 no fuera suficiente para superar a ninguno de los dos.

Luis Enrique dijo que no era consciente de que España estaba a punto de quedar fuera del torneo cuando Costa Rica le ganaba a Alemania.

"Si me hubiera enterado, me habría dado un infarto", expresó. (Reporte de Hritika Sharma, editado en español por Daniela Desantis)

