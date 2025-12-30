DT marfileño se muestra favorable a celebrar la Copa África cada cuatro años

El seleccionador de Costa de Marfil y vigente campeón africano, Emerse Faé, se mostró favorable a una Copa de África cada cuatro años si ello sirve "al desarrollo del fútbol" en el continente, en una entrevista a la AFP desde Marrakech.

La víspera del inicio de la CAN 2025 en Marruecos, Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), anunció que el torneo se disputaría cada cuatro años y no cada dos a partir de 2028.

El cambio, afirmó, está dirigido a armonizar el calendario mundial del fútbol.

El seleccionador marfileño consideró que "puede ser algo bueno si junto a ello se hacen cosas por el desarrollo del fútbol africano".

El exjugador de la Ligue 1 francesa fue nombrado DT de los "Elefantes" en plena Copa de África de 2023, conquistada finalmente por Costa de Marfil.

El anuncio del nuevo calendario del torneo suscitó numerosas críticas entre los actores del fútbol africano, que lo consideraron una cesión ante la FIFA y los poderosos clubes europeos, reacios a dejar partir a sus jugadores cada dos años durante más de un mes.

"Hoy tenemos la suerte de contar con mejores infraestructuras en África, de tener equipos más estructurados, mejores jugadores, de los que la mayoría militan en los mejores clubes europeos", detalló Faé.

"La CAN cada cuatro años permitiría tener una gran competición cada dos años con la Copa de África y la Copa del Mundo, pero sin duda es necesaria otra gran competición africana estilo la Liga de Naciones de Europa, como está previsto", aseguró.

En efecto, Patrice Motsepe anunció la creación de esta nueva competición anual a partir de 2029.

Costa de Marfil está clasificada a octavos de final de la CAN 2025 antes de su último partido de la fase de grupos ante Gabón, el miércoles.