Dt méxico ve a raúl jiménez en convocatoria final para mundial

Ciudad de méxico, 8 nov (reuters) - el delantero mexicano raúl jiménez tiene su lugar casi seguro en la convocatoria definitiva para la copa del mundo de qatar, dijo el martes el director técnico gerardo martino.

Jiménez, que sólo ha jugado cuatro partidos esta temporada con el Wolverhampton Wanderers de la Premier League, se está recuperando de lesiones de rodilla y en la ingle, y la semana pasada dijo que se apartará voluntariamente si no está completamente en forma para cuando Martino anuncie la convocatoria.

"En una disputa máxima como la Copa del Mundo todos quieren estar, me animaría a decir, por lo que dicen los médicos, que la situación de Raúl era más difícil en el inicio que la de (Jesús) Corona. Hoy, si tuviera que dar una opinión apresurada, diría que Raúl está más adentro que afuera cuando hace un mes estaba muy afuera", dijo Martino en rueda de prensa.

Más temprano, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) informó que el delantero Jesús "Tecatito" Corona quedó totalmente descartado para el Mundial debido a que no se recuperó de una fractura de peroné que sufrió en agosto durante un entrenamiento con su club el Sevilla de España.

"Si Raúl sigue con esta evolución y no tiene ningún retroceso debería de decir que va a estar en la Copa del Mundo, pero no me pregunten quién va a quedar afuera porque no lo sé", apuntó Martino.

La selección de México se encuentra en Girona, España, donde el miércoles enfrentará a Irak y la próxima semana a Suecia en los últimos dos partidos de preparación para el Mundial.

Martino dará a conocer la convocatoria definitiva de 26 jugadores el 14 de noviembre, dos días antes de que el "Tri" -como llaman los mexicanos a su selección- juegue ante Suecia.

"Estamos evaluando si para el partido con Suecia Raúl pueda tener algunos minutos, se reintegró el domingo en la noche y ha trabajado solo dos días, así que seguirá tratando de encontrar su mejor puesta a punto. Vemos imprudente e innecesario que mañana juegue", señaló Martino.

En el Mundial, México estará en el Grupo C junto a las selecciones de Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

Debutará el 22 de noviembre ante Polonia, cuatro días después jugará ante Argentina y cerrará la primera fase contra Arabia Saudita el 30 de noviembre. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)

Reuters