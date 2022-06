DT Suárez de Costa Rica: Quien diga que solo piensa en atacar es un "populista"

El fútbol actual es para "inteligentes" y el técnico que diga que solo piensa en atacar es un "populista", asegura a la AFP el seleccionador de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, quien afrontará su tercer Mundial en Catar-2022.

"El fútbol es el mismo siempre, es un juego de espacio y tiempo, antes había más espacio y más tiempo, hoy hay muy poco espacio y muy poco tiempo, hay que pensar mucho más rápido, el fútbol de hoy es para gente inteligente", señala Suárez en una entrevista con la AFP.

El estratega cafetero clasificó a Costa Rica para su sexta Copa del Mundo con un juego pragmático, de pocas oportunidades de gol, basado en la seguridad defensiva y respaldado en su pieza estelar, el portero Keylor Navas.

"A mí me parece muy populista el entrenador que diga que solamente piensa en ataque y que no piensa en defensa, me parece irresponsable, pienso que las dos cosas hay que hacerlas bien", sostiene Suárez, cuya selección fue la última de las 32 clasificadas al Mundial, al derrotar en el repechaje a Nueva Zelanda 1-0 en Doha.

Por eso, prefiere no decantarse ni por el estilo del técnico español del Manchester City, Josep Guardiola, enfocado en posesión de la pelota y ataque, ni por su antogonista, el entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, centrado en defensa y contragolpe.

"Cuando se triunfa fácilmente uno puede matricularse con uno o con otro", pero "en el fútbol hay dos fases y en las dos fases hay que trabajar al ciento por ciento en la parte defensiva y al ciento por ciento en la parte ofensiva", dice.

- "Tropicalizar" el método europeo-

Suárez, de 62 años, disputará en Catar-2022 su tercer Mundial en los banquillos, tras dirigir a Ecuador en Alemania-2006 y a Honduras en Sudáfrica-2010.

Aunque se declara admirador de la selección de Brasil que ganó con Pelé el Mundial de México-1970, la Holanda subcampeona en Alemania-2014, con Johan Cruyff, y Argentina-1978, y la Alemania campeona del mundo en Brasil-2014, rechaza copiar algún modelo concreto.

Además, un equipo de fútbol "no se hace solamente con talento, también se hace con liderazgo, objetivos claros y con gente unida tirando para adelante", agrega.

"No creo que uno tenga que estar replicando nada (...) cada uno tiene que tener su método", afirma.

"Que no hagan lo que normalmente hacemos en Latinoamérica que es copiar y pegar, uno tiene que tener identidad y eso se genera con todo eso nuevo pero que haya un tinte personal, uno debe tropicalizar esas nuevas metodologías", añade.

- Hay que creer -

En Catar, Costa Rica deberá enfrentar en la primera fase a España, Alemania y Japón en el complicado Grupo E.

Aunque reconoce que su equipo no es el favorito espera dar la sorpresa como lo hizo Costa Rica en Brasil-2014, cuando llegó hasta cuartos de final tras clasificar por delante de Uruguay, Inglaterra e Italia.

"Hay que creérsela, si no entonces no vamos, hay que ser consciente que es posible hacerlo", declara.

"Si hay algún favorito no es Costa Rica, hay otros favoritos, pero hay que competir. Los partidos se ganan o se pierden después de jugarlos no antes", resalta.

Pero también advierte que para ser "protagonista" su equipo tiene que "progresar mucho más", especialmente en ataque.

"Si estamos invitados a esa fiesta tenemos que estar muy bien preparados. Esperamos estar completicos para ese primer día 23 de noviembre que jugamos contra los españoles", destaca.

Al referirse a los seleccionados favoritos a ganar el Mundial-2022, el adiestrador sostuvo que "no cambian los nombres" y citó a Brasil, Argentina, Alemania y España.

"Muchas favoritas, las sudamericanas son buenas, como que no cambian los nombres, siempre va estar Brasil, siempre va a estar Argentina, siempre va a estar España, o Alemania, pero siempre se han mencionado los mismos, después siempre ha habido buenas sorpresas, como Croacia en Rusia-2018 u Holanda en 1974 y 1978".

Suárez forma parte de ese puñado de elegidos que pueden decir que dirigieron en varios Mundiales a diferentes equipos, como el brasileño Carlos Alberto Parreira, el francés Henry Michel, el serbio Bora Milutinovic, el neerlandés Guus Hiddink, el portugués Carlos Queiroz y su compatriota Hernán Darío Gómez.

