Dt suárez pide compromiso a jugadores costa rica para cumplir misión de qatar 2022

SAN JOSÉ, 25 jun (Reuters) - El colombiano Luis Fernando Suárez pidió el viernes compromiso a los jugadores de Costa Rica para lograr el objetivo de llegar al Mundial de Qatar, principal misión que tiene como nuevo director técnico de la selección centroamericana.

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol) designó el lunes a Suárez como DT en sustitución de Ronald González, quien fue destituido el 9 de junio tras un pobre rendimiento en los últimos dos años.

"La prioridad es la parte anímica, tenemos que buscar generar pertenencia y trabajar en lo colectivo, con actitud las cosas se superan. A los jugadores les hablaré de su capacidad y del compromiso que deben de tener", dijo Suárez tras su presentación.

Al frente de la selección "tica", el experimentado estratega de 61 años buscará asistir a su tercer Mundial tras dirigir a Ecuador en la Copa del Mundo de 2006 en Alemania y a la de Honduras en la de 2014 en Brasil.

"Llegar a un Mundial no se puede comparar con nada, lo he hecho dos veces y quiero tres. La sensación de bienestar es mucho mayor que la presión con la que se vive día a día", apuntó Suárez. "Un campeonato no se gana únicamente ganando de local, hay que sumar muchos puntos de visita para pensar en la clasificación".

Costa Rica iniciará en septiembre su camino hacia el Mundial visitando a Panamá.

Suárez debutará al frente de Costa Rica en la Copa Oro, donde el representativo centroamericano iniciará su participación el 12 de julio.

Costa Rica estará en el Grupo C junto a Surinam, Jamaica y uno de las tres ganadoras de la ronda preliminar que se disputará del 2 al 6 de julio.

"Voy a mirar una primera base que existe y que han visto en los procesos anteriores, pero voy a seguir viendo y evaluando a muchísimos más jugadores para tener un universo mucho mayor", apuntó Suárez, quien anunció que más tarde dará a conocer su primera convocatoria para comenzar a entrenar el lunes rumbo a la Copa Oro. (Reporte de Álvaro Murillo, escrito por Carlos Calvo Pacheco. Editado por Javier Leira)

