DT uruguayo Fosatti debuta en Universitario ante Cienciano, duelo peruano de Sudamericana

El veterano DT uruguayo Jorge Fossati debuta este jueves al frente del popular Universitario ante el Cienciano del Cusco para definir entre peruanos un pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023.

El duelo se jugar√° a las 21H00 locales (02H00 GMT del viernes) en el estadio Monumental de Lima.

En su primer partido con 'U', uno de los equipos m√°s populares del Per√ļ, el ex seleccionador uruguayo buscar√° arrancar su era con un triunfo en la Sudamericana.

"Universitario es un equipo grande de verdad y como tal, no puede tener otro objetivo que no sean los más altos. No prometo nunca resultado, pero sabemos la responsabilidad que tenemos y lo que buscamos, lo tenemos clarísimo", declaró Fossati.

El entrenador de 70 a√Īos se consagr√≥ campe√≥n de la Copa Sudamericana 2009 y la Recopa Sudamericana del mismo a√Īo con el ecuatoriano Liga de Quito.

"El flaco" Fossati alinear√° con el delantero uruguayo-peruano Luis Urriti y el mediocampista argentino Mart√≠n P√©rez Guedes para presionar desde el arranque del partido al cuadro cusque√Īo.

El delantero peruano Alex Valera ser√° baja por tarjeta roja en el partido en el duelo entre la 'U' y Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores del a√Īo pasado.

La 'U' llega al duelo con un triunfo 1-0 ante Melgar en el torneo Apertura donde se ubica en el décimo lugar.

Con 98 a√Īos de fundaci√≥n, Universitario jugar√° su octava Copa Sudamericana. En 2016 fueron eliminado con un global de 6-1 por el ecuatoriano Emelec.

- Con motivación al tope -

Excampeón de la Sudamericana 2003 y Recopa Sudamericana 2004, Cienciano buscará en su quinta participación meterse en el fase de grupos del torneo.

Dirigido por el t√©cnico colombiano Leonel √Ālvarez, el club se jugar√° la clasificaci√≥n fuera de casa.

"Va a ser un partido difícil ante Universitario. La motivación está a tope y pensamos que podemos hacer las cosas bien", sostuvo el delantero ecuatoriano Carlos Garcés.

"Veremos si el jueves podemos mostrar todas nuestras virtudes ante Universitario", manifest√≥ el jugador de 33 a√Īos.

Cienciano llega al partido con poco f√ļtbol tras suspenderse el fin de semana su partido ante Alianza Atl√©tico en el torneo Apertura.

En el torneo local se ubica en undécimo lugar con dos partidos ganados y una derrota.

"El pap√° de Am√©rica", Cienciano es el √ļnico club peruano campe√≥n a nivel internacional por conseguir dos trofeos de Conmebol la Copa Sudamericana 2003 y Recopa Sudamericana 2004.

El ganador del compromiso entre ambas escuadras peruanas clasificar√° a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023.

El partido ser√° arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera acompa√Īado por sus compatriotas Andr√©s Nievas y Horacio Ferreiro. Richard Trinidad ser√° encargado del VAR.

Alineaciones probables:

Universitario: José Carvallo - Aldo Corzo, Marco Saravia, Williams Riveros, Nelson Cabanillas, Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Piero Quispe, Andy Polo, Luis Urruti, Emanuel Herrera.  DT: Jorge Fosatti.

Cienciano: Miguel Vargas - Luis Garro, Jos√© Leguizam√≥n, Carlos Beltr√°n, Ayrthon Quintana - √Āngel Ojeda, Claudio Torrej√≥n, Juan Romagnoli, Alberto Quintero, Kevin Sandoval - Carlos Garc√©s. DT: Leonel √Ālvarez.

Cm/vel/ol

AFP