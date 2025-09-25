DT uruguayo Jorge Bava renuncia a Santa Fe, campeón de Colombia, con posible rumbo a Cerro Porteño

El uruguayo Jorge Bava renunció como entrenador del campeón de Colombia, Independiente Santa Fe, con posible rumbo a Cerro Porteño de Paraguay, informó este miércoles el club colombiano.

Durante la semana, medios habían especulado sobre el deseo del director técnico de dimitir a su cargo para marcharse al Ciclón de Asunción.

Independiente Santa Fe, club con el que ganó la liga colombiana en junio, informó en un comunicado que aceptó la "renuncia" de Bava "pese a los esfuerzos realizados" para que se quedara.

El entrenador, de 44 años, había llegado al León de Bogotá en marzo y sorprendentemente quedó campeón con un equipo liderado por el veterano delantero Hugo Rodallega.

En 2023, Bava fue campeón del fútbol de su país con Liverpool de Montevideo en su primera experiencia como director técnico.

das/vd/ag