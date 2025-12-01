DT uruguayo Martín Varini se despide con honores del Juárez de México

El director técnico uruguayo Martín Varini concluyó su contrato con los Bravos de Juárez del fútbol mexicano y no firmará renovación luego de la eliminación del sábado en los cuartos de final del torneo Apertura 2025, informó el club.

"Martín Varini ha concluido su contrato con la institución y no continuará como director técnico del primer equipo de los Bravos", dio a conocer la dirigencia de Juárez el domingo en un comunicado en sus canales digitales.

Varini, de 34 años de edad, se va de los Bravos después de clasificarlos por primera vez a cuartos de final en su historia.

El sábado, los Bravos de Varini empataron 0-0 con el Toluca dirigido por el argentino Antonio Mohamed, y fueron eliminados con marcador global de 2-1.

Proveniente del Athletico Paranaense de Brasil, Varini asumió el mando del Juárez a finales de 2024, y en ambos torneos de 2025 -Clausura y Apertura- lo clasificó al play in (repechaje); en el segundo certamen logró el pase a la liguilla (fase final).

En su comunicado, la dirigencia de los Bravos agradeció la gestión de Varini porque "juntos conseguimos un récord de puntos (24) y de triunfos (6) en un torneo y una primera calificación a la liguilla".

Fundado en 2015 y en primera división desde 2019, el Juárez ha tenido los mejores torneos de su historia con Varini.

Varini dirigió a los Bravos de Juárez en 39 partidos de la liga mexicana, y su balance fue de 13 victorias, 13 empates y 13 derrotas.

De acuerdo con reportes de la prensa deportiva mexicana, el Necaxa ya llegó a un acuerdo para contar, a partir del próximo torneo Clausura 2026, con Varini y su cuerpo integrado por los también uruguayos Marcos Villano (auxiliar técnico), Alejandro Souto (preparador físico) y Nicolás da Costa (preparador físico).

str/cl