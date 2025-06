Dua Lipa confirma su compromiso con el actor Callum Turner tras meses de especulaciones

Dua Lipa confirmó su compromiso con el actor inglés Callum Turner, meses después de que surgieran especulaciones.

Habló sobre el compromiso en una historia de portada para la edición de julio de British Vogue, publicada el jueves, calificándolo de “muy emocionante”. La cantante de 29 años dijo que estaba obsesionada con el anillo que Turner había hecho para ella.

“Es tan yo. Es agradable saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce muy bien”, le dijo a la revista.

Los fans habían teorizado que el anillo que Lipa comenzó a lucir en fotos a finales de diciembre señalaba un compromiso, pero la pareja no confirmó públicamente el rumor durante meses, incluso después de aparecer juntos en la Met Gala del mes pasado. Lipa dice que aún no han fijado planes de boda: ella todavía está de gira y Turner está filmando, “así que solo estamos disfrutando de este período”, le dijo a British Vogue, agregando que intentan no pasar más de dos semanas y media separados.

Las imágenes de Lipa y Turner, de 35 años, juntos comenzaron a aparecer en enero de 2024. Ella le dijo a British Vogue que inicialmente se conocieron en un restaurante de Londres, antes de reconectarse durante una cena en Los Ángeles, donde descubrieron que ambos estaban leyendo el mismo libro: “Trust” de Hernan Diaz, ganador del Premio Pulitzer. (Lipa dirige el influyente Club de Lectura Service95).

La poderosa artista nacida en Londres y de origen británico-albanés es reconocida por revitalizar un tipo de sonido disco-pop energético en las listas de popularidad, comenzando con el lanzamiento de su álbum homónimo en 2017 y posteriormente con “Future Nostalgia” de 2020 y “Radical Optimism” de 2024.

“La música bailable tiene un historial tan largo de crear un espacio tan seguro. Y solo quiero encarnar eso”, le dijo a The Associated Press el año pasado.

A lo largo de su carrera, Lipa ha ganado tres Grammy y cuenta con cinco éxitos en el top 10 del la lista Hot 100 de Billboard: “New Rules” de 2017, “Don’t Start Now” de 2019, “Levitating” de 2020, “Cold Heart (PNAU Remix)” de 2021 con Elton John, y “Dance the Night” de 2023, de la banda sonora de “Barbie”.

Turner es conocido por sus papeles en las películas de “Fantastic Beasts” ("Animales fantásticos") así como en “The Boys in the Boat”, dirigida por George Clooney, y la serie dramática de la Segunda Guerra Mundial “Masters of the Air” en Apple TV+.