Dua Lipa luce sus clases de español cantando con Fher Olvera de Maná

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Dua Lipa presumió los resultados de sus clases de español cantando en vivo con Fher Olvera de Maná el martes por la noche en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Antes de que su gira Radical Optimism llegara a Latinoamérica, la estrella pop británica había compartido con sus seguidores que había aprobado su curso de español y su esmero se pudo sentir cuando interpretó “Oye mi amor” de Maná en la sección de covers que ha caracterizado a su gira.

“Este momento con mi banda es uno de mis favoritos, le da mucha espontaneidad a un show que conocemos tan bien, nunca sabemos qué va a pasar, pero seguimos adelante y para mí eso es Radical Optimisim”, dijo Lipa en español.

“Ciudad de México, por favor, ayúdame a recibir con un fuerte aplauso a Fher de Maná!”, agregó provocando una ovación de los 65.000 asistentes al concierto.

“Oye mi amor” es el primer sencillo del álbum de Maná “¿Dónde jugarán los niños?” de 1992. Lipa nació en 1995.

Antes de cantar con Olvera, Lipa se acercó a los fans en la primera fila y a algunos les preguntó “¿cómo te llamas?” y “¿te quieres tomar una foto?”, para luego pedirles su celular y hacer una selfie.

“Dua, gracias por lo que estás haciendo por aprender nuestro idioma, es muy importante y ¿saben qué? ¡Dua, amiga, ya eres mexicana!”, dijo en inglés y español un joven llamado Mauricio cuando se acercó la cantante.

Lipa felicitó a otro chico llamado Antonio por su estilo y también por su cumpleaños, le firmó un autógrafo.

“Qué sueño y qué alegría estar otra vez aquí esta noche en tu hermosa ciudad con toda esta gente tan linda", dijo Lipa en español al público. “Estoy disfrutando de cada momento y no quiero que esto termine”.

El lunes Lipa abrió una taquería temporal para sus fans en la Ciudad de México y también presentó el primer concierto de su serie de tres que terminará el viernes por la noche.

Recientemente, Maná celebró su presentación 43 en arenas de Los Ángeles, superando el récord de Bruce Springsteen por la mayor cantidad de conciertos en arenas de la ciudad presentados por un artista o banda. Su gira Vivir Sin Aire comenzó en septiembre y continuará durante 2026.