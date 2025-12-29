Dubái acogerá los premios The Best de la FIFA el año que viene

29 dic (Reuters) -

Dubái acogerá el año que viene la ceremonia de entrega de los premios The Best de la FIFA, dijo el lunes el presidente del organismo, Gianni Infantino.

Los premios The Best distinguen a los mejores jugadores y jugadoras, así como a los mejores entrenadores y equipos, en una votación en la que participan aficionados, periodistas, capitanes y seleccionadores nacionales.

"Puedo anunciar una nueva asociación que hemos cerrado juntos para honrar a los mejores jugadores, entrenadores y equipos, aquí en Dubái", dijo Infantino en la Cumbre Mundial del Deporte celebrada el lunes en la ciudad.

En la edición de 2025 celebrada en Doha, el delantero francés Ousmane Dembélé fue nombrado mejor jugador masculino del año y la centrocampista española Aitana Bonmatí se quedó con el galardón femenino. (Reporting by Karan Prashant Saxena en Bengaluru; editado en español por Javier Leira)