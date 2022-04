Duch (PE) prevé que el sexto paquete de sanciones a Rusia se apruebe a finales de mayo

El portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, ha explicado que se está comenzando a negociar el sexto paquete de sanciones a Rusia y ha avisado de que "llevará más tiempo" aprobarlo que los anteriores, pero prevé que saldrá adelante a finales de mayo, cuando se celebre el próximo Consejo Europeo.

Lo ha dicho este viernes en Barcelona durante el acto 'La UE ante el ataque ruso en Ucrania', junto con el periodista Lluís Bassets, y organizado por la revista Política&Prosa y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona.

Duch ha augurado que la UE en las próximas semanas "sabrá reaccionar de la manera que lo ha hecho en los últimos meses y como lo hizo con el Covid-19", y ha subrayado que la crisis provocada por la guerra reforzará la Unión.

Ha añadido que las sanciones son medidas impulsadas a medio plazo, pero que la UE ha puesto en marcha ayudas a corto plazo en tres vías: la financiera, la humanitaria y la militar, en una reacción "rápida y seria".

Ayuda humanitaria y militar

Sobre la ayuda humanitaria, ha sostenido que "las cosas se han hecho bastante bien" y prevé que, cuando acabe la guerra y la UE revise sus políticas de asilo y migración, será más fácil impulsar cambios positivos, porque todos los países sabrán lo que es contar con la UE cuando hay una llegada masiva de refugiados, ha dicho textualmente.

Para él, la guerra en Ucrania ha supuesto un cambio en políticas de seguridad y la asistencia militar de la Unión, porque es la primera vez que se ha activado la línea presupuestaria de protección de la paz, en la que ya se ha destinado 1.600 millones de euros, y los Estados miembros también han enviado apoyo armamentístico de manera coordinada.

"sí se veía venir"

Preguntado sobre por qué la UE no ha visto venir la guerra, ha respondido que sí se veía venir pero que uno de los errores de la UE y del concierto internacional ha sido no querer verlo: "Si no tienes la solución procuras no ver el problema".

Ha explicado que en los últimos meses se había iniciado una política de mediación a través del presidente francés, Emmanuel Macron, y que lo hizo él porque Francia es "el único país nuclear en la UE después del Brexit".

En cuanto al papel de China, ha lamentado que "deja que Rusia continúe con sus operaciones" y ha dicho que el mundo va hacia una bipolaridad entre estadounidenses y chinos, al preguntársele si la guerra en Ucrania no es más un conflicto entre EE.UU. y Rusia en terreno europeo, algo que ha descartado.

Duch ha advertido del peligro de volver a esta bipolaridad mundial, "no ideológica o territorial, sino entre países democráticos y autocracias", y ha lamentado que la democracia es el modelo minoritario en el mundo y cree que está habiendo más regresión democrática.