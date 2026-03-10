Dudamel inicia su dirección en la Filarmónica de Nueva York en Radio City Music Hall

NUEVA YORK (AP) — Cuando Gustavo Dudamel entró por primera vez en la oficina del director musical de la Filarmónica de Nueva York, se fijó en fotos en blanco y negro en las que aparecían Leonard Bernstein, Gustav Mahler y Willem Mengelberg.

Listo para sucederlos como director musical el 1 de septiembre, añadió la única imagen en color de la sala: él mismo con su mentor, José Antonio Abreu.

Dudamel planea un mandato lleno de color al frente de uno de los podios más destacados del mundo, consciente de que los tiempos han cambiado en las siete décadas transcurridas desde que Bernstein impregnó a la orquesta y al público con su enérgica personalidad.

“Es muy rápido”, comentó Dudamel sobre la cultura contemporánea durante una entrevista con The Associated Press el 23 de enero. “Tenemos redes sociales, es un mundo diferente. Todo es muy efímero”.

La primera temporada de Dudamel tendrá una triple apertura, anunció la orquesta el martes.

El venezolano, de 45 años, comenzará como director musical con una actuación en el Radio City Music Hall, con capacidad para 6.000 personas, el 10 de septiembre, seguida de un concierto para conmemorar el 25.º aniversario del 11 de septiembre al día siguiente en el Perelman Performing Arts Center del World Trade Center.

Estrenos mundiales

Los conciertos de abono de Dudamel en el David Geffen Hall del Lincoln Center, con capacidad para 2.200 personas, comienzan el 16 de septiembre con “On the Transmigration of Souls”, de John Adams, ganadora del Premio Pulitzer y escrita tras los atentados terroristas; un estreno mundial de Zosha Di Castri; y la Quinta Sinfonía de Prokófiev, que Dudamel dirigió en su debut con la Filarmónica de Nueva York el 29 de noviembre de 2007.

La temporada de Dudamel incluye el estreno mundial de “of Imágenes mestizas”, de Tania León (25 de septiembre), emparejado con la Quinta Sinfonía de Mahler, que dirigió durante sus segundas apariciones con la Filarmónica de Nueva York en enero de 2009.

“Nueva York es un lugar muy simbólico”, afirmó. “Esta es la orquesta de las Américas”.

Dudamel nombró a la intérprete serbia Marina Abramović y al compositor argentino Gustavo Santaolalla como artistas residentes.

Dirigirá el estreno mundial de “El Payador perseguido”, de Santaolalla, con video e imágenes fijas del director venezolano Alberto Arvelo (a partir del 3 de marzo de 2027) y la producción escénica de Abramović de “La historia del soldado”, de Stravinsky, y “El Amor brujo”, de De Falla (10 de marzo de 2027).

Su temporada inicial incluye una gira europea de 10 conciertos del 9 al 22 de octubre; “Tosca”, de Puccini, con el tenor Jonas Kaufmann (13 de noviembre), que inicia un compromiso de cinco años de ópera en versión de concierto en el Carnegie Hall; y las primeras interpretaciones de la orquesta de “MASS”, de Bernstein, encargada para inaugurar el Kennedy Center en 1971 (9 de junio de 2027).

“Lo poderoso es la visión y la inspiración que estamos transmitiendo, y todo lo demás encaja”, manifestó Matías Tarnopolsky, quien se convirtió en director ejecutivo de la Filarmónica de Nueva York el año pasado.

Un sonido único para la orquesta en una era homogeneizada

Contratado en febrero de 2023 para comenzar este otoño, Dudamel habló con el director Daniel Barenboim, de 83 años, sobre los desafíos de un director musical del siglo XXI.

“Las orquestas, un poco, suenan igual. Todo se está volviendo muy uniforme”, citó Dudamel que le dijo Barenboim. “En el pasado no tenías acceso a grabaciones. Era muy difícil escuchar a otra orquesta. Así que tenemos que volver a construir esa cultura: no solo sobre producir un sonido, sino entender por qué producimos ese sonido”.

Dudamel concluye este verano 17 temporadas como director musical de la Filarmónica de Los Ángeles y en Nueva York sucede a Jaap van Zweden, cuyo mandato de seis temporadas terminó con 2023-24.

Dudamel tiene la intención de dirigir en Harlem y Brooklyn.

“Las instituciones artísticas tienen que ir hacia la gente, no solo (estar) esperando que la gente venga a ti”, sostuvo.

Los tiempos y los gustos han cambiado desde que Bernstein dominara la televisión

Mientras Bernstein pudo enfatizar la educación musical con 53 Conciertos para Jóvenes en CBS de 1958 a 1972, Dudamel se enfrenta a un panorama mediático fragmentado en el que la música clásica ha perdido protagonismo. Tarnopolsky espera desarrollar “la conexión de Gustavo con la educación más lo que sea que exista en los medios digitales” en un esfuerzo “por conectar globalmente en una plataforma de educación musical que todavía no sabemos cuál es”.

Dudamel está obsesionado con intentar programar lo que sería el estreno en Nueva York de la ópera de 1983 de Messiaen, “Saint François d’Assise”, pero dice que tendría que ser en un lugar especial, no en el Geffen Hall.

Creció en El Sistema, el célebre sistema venezolano de educación musical. Su nación ha soportado turbulencias políticas, incluida la captura en Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro.

“Tengo que decir que es un sentido de esperanza. Necesitamos eso. Mi país necesita eso. No solo para ver la luz lejos, sino para llegar a esa luz”, expresó. “Hemos estado hablando con el equipo de El Sistema para crear conexiones con los jóvenes. Tenemos ese programa que quiero traer aquí, los becarios, para abrir más oportunidades a jóvenes directores de orquesta para que sean asistentes aquí”.