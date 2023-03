Dudas del tribunal supremo sobre perdón de deuda estudiantil amenazan agenda de biden

Por John Kruzel y Andrew Chung

WASHINGTON, 1 mar (Reuters) - El escepticismo expresado por los jueces conservadores del Tribunal Supremo de Estados Unidos ante la iniciativa del presidente Joe Biden de condonar 430.000 millones de d贸lares de la deuda estudiantil no s贸lo arroja dudas sobre el destino del plan, sino que tambi茅n augura problemas en el uso del poder ejecutivo para lograr avances en lo que le queda de mandato.

Las preguntas formuladas por los jueces conservadores durante los alegatos del martes sobre la condonaci贸n de la deuda de Biden indicaron que el tribunal de mayor铆a conservadora podr铆a anular el plan por considerarlo una extralimitaci贸n ilegal del poder ejecutivo.

Los jueces conservadores podr铆an aplicar el exigente criterio jur铆dico que han utilizado para anular anteriores medidas pol铆ticas de Biden, un criterio que podr铆a impedirle emplear el poder ejecutivo para promulgar otros puntos de su agenda, incluso mientras se enfrenta a un Congreso dividido que probablemente no apruebe la legislaci贸n que desea.

Los republicanos controlan la C谩mara de Representantes, mientras que los dem贸cratas, compa帽eros de Biden, controlan el Senado.

"Estoy seguro de que estamos en el lado correcto de la ley. No conf铆o en el resultado de la decisi贸n", dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca el mi茅rcoles.

El tribunal debe pronunciarse a finales de junio sobre la legalidad de la condonaci贸n de la deuda, que la administraci贸n argument贸 que era legal en virtud de la autoridad otorgada al poder ejecutivo por la Ley de Oportunidades de Alivio de la Educaci贸n Superior para Estudiantes, o Ley HEROES.

Esa ley de 2003 autoriza al secretario de Educaci贸n de Estados Unidos a "renunciar o modificar" la ayuda financiera a los estudiantes durante guerras o emergencias nacionales, en este caso la pandemia de COVID-19.

"Si (el tribunal) indica que no cree que la autoridad de la Ley HEROES se extienda a la condonaci贸n de pr茅stamos en este contexto, esto ser铆a una se帽al de que el tribunal tiene la intenci贸n de limitar las futuras aplicaciones de la interpretaci贸n agresiva de la ley por parte de la administraci贸n Biden o sucesores", dijo Andrew Rudalevige, profesor de Gobierno en Bowdoin College en Maine.

Este resultado, a帽adi贸 Rudalevige, podr铆a tener graves consecuencias para la gobernanza b谩sica en Washington.

"Si el Congreso no puede o no quiere dar un paso al frente, y el Tribunal no permite que los presidentes lo hagan, 驴qu茅 nos queda? El Gobierno de cinco jueces tampoco parece un buen Gobierno", dijo Rudalevige, refiri茅ndose al n煤mero de votos necesarios para ganar un caso en el Tribunal Supremo.

Presidentes de ambos partidos han recurrido a 贸rdenes ejecutivas y otras medidas unilaterales cuando el Congreso no ha actuado como esperaban.

UNA BUENA LECCI脫N El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo durante los argumentos del martes que las pol铆ticas que implican mucho dinero y generan mucha controversia pol铆tica podr铆an ser "algo para que el Congreso act煤e".

"Y si no han actuado al respecto, entonces tal vez esa sea una buena lecci贸n para decir al presidente o a la burocracia administrativa que tal vez eso no es algo que deban emprender por su cuenta", dijo Roberts.

El plan de Biden, anunciado el pasado agosto, condonar铆a hasta 10.000 d贸lares de la deuda estudiantil federal a los estadounidenses que ganen menos de 125.000 d贸lares y hayan solicitado pr茅stamos para pagar la universidad y otros estudios postsecundarios, y 20.000 d贸lares a los beneficiarios de becas Pell concedidas a estudiantes de familias con rentas bajas.

"El programa refleja sin duda la frustraci贸n de los dem贸cratas por ser incapaces de hacerlo legislativamente, y las impugnaciones (legales) reflejan el deseo de los republicanos de desafiar a los dem贸cratas en todo momento", David Lublin, profesor de Gobierno en la American University de Washington. "Estamos en tiempos muy polarizados"

Lublin dijo que el impacto en la futura agenda de Biden depender谩 de c贸mo explique el tribunal cu谩ndo la administraci贸n de un presidente excede su autoridad bajo un estatuto federal o la Constituci贸n de Estados Unidos.

El juez liberal Ketanji Brown Jackson, designado por Biden, destac贸 el martes una preocupaci贸n "general" sobre el hecho de que el tribunal facilite demasiado a la gente demandar para detener las pol铆ticas gubernamentales que no les gustan.

"Me preocupa que vayamos a tener un problema en cuanto a la capacidad de funcionamiento del Gobierno federal", dijo Jackson.

(Informaci贸n de John Kruzel y Andrew Chung en Washington; Informaci贸n adicional de Steve Holland; Editado en espa帽ol por Aida Pel谩ez-Fern谩ndez)

