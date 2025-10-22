Dudu rescata un empate del Mineiro ante Del Valle en semis de la Sudamericana

Con el tiempo en contra, el brasileño Atlético Mineiro rescató el martes un empate agónico en su visita al Independiente Del Valle (1-1) en Quito, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

El Matagigantes se fue adelante en el minuto 11 con un tanto de penal de Junior Sornoza, decretado tras una polémica falta en el estadio Banco de Guayaquil, en las afueras de la capital ecuatoriana.

Cuando todo indicaba que los locales sacarían una leve ventaja, en una asociación entre revulsivos, el incombustible Hulk asistió al extremo Dudu (90+2') para que marcara el empate in extremis que le supo a gloria a los brasileños.

"Ese gol (del Mineiro) no marca tanta diferencia. Estaba convencido de que íbamos a tener que marcar en Brasil", dijo el técnico de los ecuatorianos, el español Javier Rabanal.

La revancha de la llave que arrancó las semifinales de la Sudamericana se disputará el próximo martes en Belo Horizonte, la casa del club que dirige el argentino Jorge Sampaoli.

El vencedor disputará la final, el 22 de noviembre en Asunción, con el ganador de la llave que enfrenta desde el jueves al argentino Lanús y a Universidad de Chile.

Golpe temprano

El partido en Quito, ciudad situada a 2850 metros sobre el nivel del mar, empezó a pedir de boca para Del Valle, que pretende convertirse en el máximo ganador del torneo con tres coronas, tras las alzadas en 2019 y 2022.

El juez colombiano Carlos Betancur pitó una falta a favor de los hombres que dirige Javier Rabanal en el minuto 6, cuando Patrik Mercado, listo para rematar, fue derribado por Ruan en el área.

La afición contuvo el aliento luego de que el VAR llamó al árbitro para que revisara su decisión, aunque el juez la confirmó enseguida en medio de los reclamos visitantes.

El capitán Sornoza disparó con autoridad y encajó el balón en el ángulo superior izquierdo del pórtico de Everson.

La anotación desconcentró al Mineiro, campeón de la Copa Libertadores de 2013 pero de flojo andar en la liga brasileña, en la que coquetea con el descenso.

El Galo, subcampeón además de la pasada Libertadores, recuperó fuerza hacia el minuto 24 con dos contragolpes seguidos que desequilibraron a los locales.

Un golpe con la zurda de Bernard, que lideró el ataque en los primeros 45 minutos, quedó fuera del arco gracias a la rápida reacción del portero Guido Villar.

Hulk y Dudu al rescate

Dos minutos después, un remate largo de Gabriel Menino se fue apenas por encima del travesaño. En la segunda parte del encuentro también probaron suerte Vitor Hugo, Dudu y Natanael.

A 20 minutos del pitazo final, Sampaoli, campeón de la Sudamericana 2011 con la Universidad de Chile, expuso su mejor carta para buscar el empate.

El argentino dio minutos al capitán e ídolo del Mineiro, el veterano atacante Hulk, quien encendió al equipo pese a su floja temporada.

En el epílogo, Hulk asistió a Dudu tras una jugada rápida iniciada por la derecha. El extremo apenas empujó la bola con suavidad ante la falta de marca del líder en solitario de la liga ecuatoriana.

"Intento concentrarme y volver a ser ese Hulk al que todo el mundo está acostumbrado a ver en el campo, creando y produciendo", dijo el asistidor de la noche, de 39 años.

"El poco tiempo que he estado hoy en el campo me ha permitido saborear un poco eso, para poder recuperar la confianza necesaria para decidir mejor las jugadas y poder contribuir mucho más con goles y asistencias", agregó.

Alineaciones:

Independiente del Valle: Guido Villar - Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco (Luis Zárate, 64), Gustavo Cortez - Darwin Guagua (Justin Lerma, 68), Jordy Alcívar, Junior Sornoza (cap) (Sebastián Méndez, 84) - Patrik Mercado - Claudio Spinelli, Michael Hoyos (Yandri Vásquez, 84). DT: Javier Rabanal.

Atlético Mineiro: Everson - Ruan Tressoldi Netto, Vitor Hugo, Junior Alonso (cap) - Gabriel Menino (Natanael, 46), Franco Palma, Gustavo Scarpa (Gabriel Teixeira, 73), Guilherme Arana (Caio Paulista, 79), Igor Silveira Gomes, Roni (Hulk, 73) - Bernard (Dudu, 62). DT: Jorge Sampaoli.

