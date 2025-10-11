"Duele muchísimo" perder dos puntos así, lamenta DT de Guatemala tras empatar con Surinam

"Duele muchísimo" perder dos puntos en el último minuto, dijo este viernes el DT de Guatemala, el mexicano Luis Fernando Tena, tras el empate de su equipo en Surinam, en la tercera fecha de la eliminatoria final de Concacaf para el Mundial de Norteamérica-2026.

Guatemala y Surinam empataron 1-1 en un duelo disputado en el Estadio Franklin Essed de Paramaribo, con goles de Virgil Misidjan (90+4) para los locales y Darwin Lom (75) para los chapines.

"Duele mucho perder dos puntos así en el último minuto (...) nos sentimos muy dolidos", señaló Tena en conferencia de prensa.

"Uno queda con un sabor muy amargo", pero a la vez "muy orgulloso de nuestros jugadores por cómo defienden su playera, su bandera y cómo se matan en cada jugada", agregó.

Tena también destacó que su equipo "jugó bien", con "orden" y "determinación", ante un rival que iba a "atacar mucho", pero al que "supimos aguantar" hasta que cayó el gol.

Con este resultado, Surinam encabeza el Grupo A con cinco puntos, seguido de El Salvador con 3 y Panamá y Guatemala con 2, aunque salvadoreños y canaleros tienen un partido menos.

Al Mundial clasifica de manera directa el primero de cada uno de los tres grupos de Concacaf, mientras que los dos mejores segundos van a repescas.

Clasificar ahora "es muy difícil" porque "vamos a depender de los otros resultados, necesitamos ganar los tres partidos que nos quedan, ya los empates no nos sirven de nada", afirmó Tena.

Sin embargo, "tenemos un equipo fuerte, muy capaz y con mucha personalidad", declaró.

jjr/ag