Duelo de altura contra el Inter para un Nápoles en crisis

El vigente campeón de Italia, el Nápoles, ha perdido tres de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, una dinámica preocupante antes de recibir el sábado al Inter de Milán en la 8ª jornada de Serie A.

Goleados 6-2 en su visita al PSV Eindhoven el martes, en Liga de Campeones, el Nápoles está acusando más de lo debido la baja de algunos jugadores importantes como Rasmus Hojlund o Romelu Lukaku.

En tercera posición con 15 puntos, los hombres de Antonio Conte reciben al Inter, segundo con los mismos puntos pero con una dinámica contraria: los Nerazzurri han ganado sus últimos siete partidos consecutivos, entre todas las competiciones.

Su vecino y rival, el AC Milan, también atraviesa un buen momento de forma: líder de la Serie A (16 puntos) por primera vez desde septiembre de 2022, los Rossoneri podrían distanciarse a cuatro puntos de sus perseguidores si vencen el viernes en San Siro al Pisa, recién ascendido y colista.

Como el Nápoles, la Juventus de Turín (7ª) también atraviesa un mal momento: lleva sin ganar desde el 13 de septiembre, y el duelo contra la Lazio (12ª, 8 puntos) del domingo podría ser definitivo para el entrenador Igor Tudor.

El Como (6º, 12 puntos), último verdugo de los Bianconeri en Serie A, está realizando un inicio de temporada a la altura de sus ambiciones, y aspira a colarse en el Top 4.

Para acercarse a ese objetivo, el argentino Nico Paz y sus compañeros necesitan seguir sumando en su visita a Parma del sábado.

-- Programa de la 8ª jornada de la Serie A y clasificación:

- Viernes:

(18h45 GMT) Milan - Pisa

- Sábado:

(13h00 GMT) Parma - Como

Udinese - Lecce

(16h00 GMT) Nápoles - Inter

(18h45 GMT) Cremonese - Atalanta

- Domingo:

(11h30 GMT) Torino - Génova

(14h00 GMT) Sassuolo - Roma

Hellas Verona - Cagliari

(17h00 GMT) Fiorentina - Bolonia

(19h45 GMT) Lazio - Juventus

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Milan 16 7 5 1 1 11 4 7

2. Inter 15 7 5 0 2 18 8 10

3. Nápoles 15 7 5 0 2 12 7 5

4. Roma 15 7 5 0 2 7 3 4

5. Bolonia 13 7 4 1 2 11 5 6

6. Como 12 7 3 3 1 9 5 4

7. Juventus 12 7 3 3 1 9 7 2

8. Atalanta 11 7 2 5 0 11 5 6

9. Sassuolo 10 7 3 1 3 8 8 0

10. Cremonese 10 7 2 4 1 8 9 -1

11. Udinese 9 7 2 3 2 7 10 -3

12. Lazio 8 7 2 2 3 10 7 3

13. Cagliari 8 7 2 2 3 6 8 -2

14. Torino 8 7 2 2 3 6 13 -7

15. Parma 6 7 1 3 3 3 7 -4

16. Lecce 6 7 1 3 3 5 10 -5

17. Hellas Verona 4 7 0 4 3 2 9 -7

18. Fiorentina 3 7 0 3 4 5 10 -5

19. Génova 3 7 0 3 4 3 9 -6

20. Pisa 3 7 0 3 4 3 10 -7

