Duelo de “olímpicos” en Francia con el Lyon como líder de la Ligue 1
El duelo entre los dos “Olympique” de la Ligue 1, Lyon y Marsella, llega en la tercera fecha del...
- 1 minuto de lectura'
El duelo entre los dos 'Olympique' de la Ligue 1, Lyon y Marsella, llega en la tercera fecha del campeonato francés, con los lioneses líderes y un OM con ganas de olvidar el caso Adrien Rabiot, el domingo a las 18:45 GMT.
Un Lyon con las arcas vacías y salvado del durísimo golpe que hubiera supuesto su descenso administrativo a la Ligue 2, se enfrenta a un Marsella ambicioso que este curso regresa a la Liga de Campeones.
Hace unas semanas todos los pronósticos habrían indicado la victoria visitante, pero el Lyon ha iniciado el curso con dos victorias con una diferencia de goles que lo colocan por el momento en el primer puesto.
Enfrente, el Marsella trata de cerrar el caso Rabiot, por el que el centrocampista fue apartado tras agredir a un compañero.
Después de perder pese a contar con superioridad numérica en Rennes (1-0), el equipo enderezó el rumbo ante el París FC (5-2). Una victoria en Lyon le ayudaría a relativizar un problema que ha lastrado su inicio de curso.
El PSG, campeón de Europa, esperaba un inicio de temporada difícil luego de sólo tres semanas y media de descanso, pero todo va sobre ruedas por el momento.
El equipo de Luis Enrique ya ha conquistado la Supercopa de Europa, en los penales ante el Tottenham, y después derrotó por la mínima a Nantes y Angers.
El sábado visita al sorprendente Toulouse, que también ganó sus dos primeros partidos.
-- Programa de la tercera fecha de la Ligue 1:
- Viernes:
(18:45 GMT) Lens
Brest
- Sábado:
(15:00 GMT) Lorient
Lille
(17:00 GMT) Nantes
Auxerre
(19:05 GMT) Toulouse
París Saint-Germain
- Domingo:
(13:00 GMT) Angers
Rennes
(15:15 GMT) París FC
Metz
Le Havre
Niza
Mónaco
Estrasburgo
(18:45) Lyon
Marsella
Clasificación: Pts J G E P gf gc dif
1. Lyon 6 2 2 0 0 4 0 4
2. Toulouse 6 2 2 0 0 3 0 3
3. París Saint-Germain 6 2 2 0 0 2 0 2
4. Estrasburgo 6 2 2 0 0 2 0 2
5. Lille 4 2 1 1 0 4 3 1
6. Lorient 3 2 1 0 1 4 1 3
7. Marsella 3 2 1 0 1 5 3 2
8. Mónaco 3 2 1 0 1 3 2 1
9. Niza 3 2 1 0 1 3 2 1
10. Lens 3 2 1 0 1 2 2 0
11. Angers 3 2 1 0 1 1 1 0
12. Auxerre 3 2 1 0 1 2 3 -1
13. Rennes 3 2 1 0 1 1 4 -3
14. Brest 1 2 0 1 1 3 5 -2
15. Nantes 0 2 0 0 2 0 2 -2
16. Le Havre 0 2 0 0 2 2 5 -3
17. París FC 0 2 0 0 2 2 6 -4
18. Metz 0 2 0 0 2 0 4 -4
Nota: Los tres primeros se clasifican directamente a la Liga de Campeones. El cuarto se clasifica a la tercera ronda previa de la Champions. El 5º accede a Europa League. El 6º se clasifica al play-off de la Conference League. Los dos últimos descienden a Ligue 2 y el 16º disputa un repechaje.
