Duelo de voces en el Festival de las Naciones, Fran Valenzuela o Alejandro Sanz

Considerado por el propio Alejandro Sanz como "probablemente el mejor intérprete de sus canciones", Fran Valenzuela llega este viernes al Festival de las Naciones de Sevilla para rendir tributo al cantante madrileño de fama internacional.

Valenzuela, que fue uno de los finalistas de la pasada edición de La Voz de Antena 3, interpretará a las 22,00 horas los temas más conocidos de Alejandro Sanz, a piano y voz. Acompañado de un espectáculo audiovisual, el cantante sumergirá a los asistentes en un gran concierto.

Fran Valenzuela nació en Maracena (Granada) y ha demostrado su talento en grandes escenarios de todo el país. Invitado especial en programas como 'Tu cara no me suena todavía', 'Ahora Caigo', 'Zapeando', 'El concurso del Año', su voz sorprende no solo por el parecido con la de Alejandro Sanz, sino también por el sentimiento que desprende.

También el viernes a las 18,00 y 19,00 horas, y si el tiempo lo permite, arrancarán los tres Días temáticos de Bulgaria que, como país invitado en la 28 edición del Festival de las Naciones, inundará El Prado de San Sebastián de la cultura, folclore, gastronomía y arte de uno de los países del sureste europeo considerados como más similar a España. El viernes actuará también, a las 19,30 y 20,45 horas, la escuela de danza Antonia de los Santos.

Europa Press