Duelo inédito en los 100 m en Zúrich entre Duplantis y Warholm

Los reyes escandinavos del atletismo, los plusmarquistas mundiales del salto de garrocha Mondo Duplantis y de 400 m vallas Karsten Warholm, se enfrentarán el miércoles en Zúrich en un 100 m, después de haber asegurado ambos que eran capaces de vencer al otro en esa distancia.

"No estoy nervioso pero siento que llega el momento y me siento menos confiado para esta carrera que cuando salto con pértiga", reconoció Duplantis el martes en rueda de prensa, mientras que Warholm admitió que había "un poco de tensión alrededor de esta carrera".

Organizada el miércoles en Zúrich por sus patrocinadores en común en la víspera de la reunión de Liga de Diamante, el enfrentamiento entre el garrochista sueco de 24 años y el corredor noruego de 28 años, los dos ultracompetitivos, emociona a los aficionados, que se divierten pronosticando el nombre del vencedor de este improbable duelo.

Siguiendo la lógica, Warholm debería tener ventaja, al estar acostumbrado a una salida desde los bloques y por contar con un récord un poco más rápido que Duplantis en los 100 m (10.49 en 2017 contra 10.57 en 2018). Pero hay quienes destacan los atributos de Duplantis, que es mucho más rápido que sus rivales cuando tiene una pértiga en mano.

Todo arrancó en 2023 durante la reunión de Mónaco, cuando Duplantis lanzó a Warholm que se veía capaz de ganarlo en 100 m y le propuso una carrera. "Me encantaría", respondió Warholm antes de apretar la mano de su futuro rival.

"Para mí era solo un poco de provocación, pero al ver hoy la pista me he empezado a mentalizar", contó Duplantis.

El joven sueco, en su mejor estado de forma luego de un segundo oro olímpico y un nuevo récord mundial (6,26 m) a finales de agosto, se ha tomado el desafío en serio, preparando las salidas con el estadounidense Fred Kerley, medallista de bronce en los 100 m de París-2024.

"Desde los Juegos no he tocado una pértiga salvo en competiciones. El resto del tiempo solo he hecho 'starts' y 'starts", confesó.

Luego de haber visto a Duplantis en acción, Kerley apuesta por él. La carrera está prevista a las 18h30 GMT en el estadio Letzigrund de Zúrich. El ganador se llevará un premio secreto, mientras que el perdedor deberá superar una apuesta "dolorosa".

vg/zub/dam/iga

AFP