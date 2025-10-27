Dueño de '7 Up' logra US$6016 millones de Apollo y KKR para financiar la compra de JDE Peet's

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) - El grupo estadounidense Keurig Dr Pepper (KDP), dueño de '7 Up', se ha asegurado una inyección de capital por US$7000 millones (6016 millones de euros) procedente de Apollo y KKR con vistas a financiar la compra de 15.700 millones de euros de la neerlandesa JDE Peet's, propietaria de marcas como 'Marcilla' o 'Senseo'.

Según se desprende de un comunicado publicado este lunes, US$4000 millones (3438 millones de euros) se invertirán en una 'joint venture' cafetera dentro de la que KDP conservará una participación mayoritaria y la gestión.

Después, US$3000 millones (2578 millones de euros) irán a parar a las acciones preferentes convertibles de una empresa de refrescos que será codirigida por KKR y Apollo. La conversión inicial será de 37,25 dólares (32,01 euros) por título, equivalente a una prima del 41% sobre el precio medio ponderado por volumen de KDP en los 20 días anteriores al 24 de octubre de 2025.

Esta transacción se enmarca dentro de los planes de KDP para adquirir JDE Peet's y, posteriormente, proceder a su escisión en dos compañías independientes cotizadas en Estados Unidos, una enfocada en el mercado norteamericano de refrescos y la otra al mercado mundial del café. La separación debería estar lista para finales de 2026.

"Nuestras inversiones reflejan una profunda convicción tanto en Global Coffee Co. como en Beverage Co., y sabemos que ambas se beneficiarán de un liderazgo sólido, modelos operativos específicos y estructuras de capital optimizadas para impulsar la creación de valor a largo plazo como líderes en sus respectivos nichos de mercado", han afirmado los socios de Apollo Jamshid Ehsani y Matt Nord.

"Estamos orgullosos de apoyar al equipo directivo de Keurig Dr Pepper en su continua ejecución de una estrategia clara para el crecimiento a largo plazo y la creación de valor tanto en su negocio de bebidas refrescantes como en el de café", han indicado, por su parte, los socios de KKR, Brian Dillard y Jennifer Box.

KDP ha informado hoy también de que obtuvo unos beneficios netos de US$662 millones (568,9 millones de euros) en el tercer trimestre del año, un 7,5% más, y unos ingresos de US$4306 millones (3701 millones de euros), un 10,7% más.

Ya en el dato acumulado de los primeros nueve meses, la multinacional ganó US$1726 millones (1483 millones de euros) y se anotó una facturación de 12.104 millones de dólares (10.402 millones de euros). Estas cifras fueron un 10,7% y un 7,3% superiores en comparativa interanual.

KDP espera ahora para 2025 un crecimiento de las ventas netas en moneda constante superior al 7%, más que el 5% anticipado anteriormente. La mejora en el beneficio por acción diluido ajustado será de más del 7%, sin cambios.