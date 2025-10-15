Dueño del Mallorca Andy Kohlberg: los precios de entradas del Mundial dañan la imagen del deporte

NUEVA YORK (AP) — El propietario del Mallorca dice que la FIFA corre el riesgo de dañar la imagen del fútbol con los precios de las entradas para el Mundial del próximo año.

Andy Kohlberg, un extenista profesional que tomó el control del club hace dos años, habló tras un evento promocional el martes y expresó: “el mensaje que ha surgido hasta ahora ha sido principalmente negativo y eso no es algo bueno”.

La FIFA se ha negado a publicar una tabla de precios de entradas para el torneo en Estados Unidos, México y Canadá, como lo había hecho para los Mundiales anteriores desde al menos 1990, y sólo ha dicho que el asiento regular más caro es de US$6730 para la final y que la entrada más barata para el torneo de 104 partidos es de US$60.

El sitio web de la FIFA ha ofrecido entradas de hospitalidad a precios de hasta US$73.200 por persona para los ocho partidos en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, incluida la final del 19 de julio.

Además, el sitio de reventa de la FIFA informa que el organismo rector tomará una tarifa del 15% de los ingresos del vendedor y cobrará una cuota del 15% al comprador.

“Tienen que tener cuidado. Ha recibido mucha mala prensa”, dijo Kohlberg. “Tienes que atender al aficionado común y al mismo tiempo proporcionar una experiencia elevada para las personas que quieren pagar por eso. Pero no puedes mezclarlos demasiado con precios de entradas tan altos en promedio y alienar a la base principal de aficionados, que en términos de números es mucho mayor, pero en términos de ingresos en dólares en un evento de estadio puede que no sea tan alta”.

La FIFA indicó en un comunicado que “el modelo de precios adoptado generalmente refleja la práctica de mercado existente y en desarrollo en nuestros coanfitriones para eventos de entretenimiento y deportivos importantes a diario, incluido el fútbol".

Añadió que “las tarifas de reventa se alinean con las tendencias de la industria en varios sectores deportivos y de entretenimiento” y que “los ingresos que la FIFA genera del Mundial se reinvierten para impulsar el crecimiento del deporte”.

La FIFA no publicó detalles adicionales sobre los precios.

Kohlberg expresó cautela sobre la decisión de La Liga de trasladar el partido del 20 de diciembre entre el Barcelona y el Villarreal a Miami Gardens, Florida. Será el primer partido de una liga europea importante que se juegue en Estados Unidos.

“Tenemos que ser bastante analíticos y cuidadosos porque esto enfurece a algunos de nuestros fanáticos", advirtió Kohlberg. "Es mucho más controvertido en España, que la gente se moleste cuando un partido se juega fuera de su país y fuera de su estadio, mientras que en Estados Unidos, dan la bienvenida a que la NFL juegue en Londres. No es lo mismo allá.

Es una cultura y mentalidad diferente, por lo que hay que andar con mucho cuidado.

Kohlberg no ha decidido si asistirá al partido en el Hard Rock Stadium de los Dolphins de Miami.

“Estaré prestando atención, pero mirando los medios y cuál es la reacción en España y si está disminuyendo o empeorando", dijo. "¿Y cuál es la reacción del mercado estadounidense a ese partido en términos de asistencia y audiencia de fanáticos y cuál ha sido la experiencia?".

Kohlberg, que vive en un suburbio de San Diego, originalmente tenía una participación no controladora. Un grupo encabezado por el entonces dueño de los Suns de Phoenix Robert Sarver, tomó el control del Mallorca mediante un acuerdo anunciado en enero de 2016.

Los exastros de la NBA Steve Kerr y Steve Nash, así como el exfutbolista estadounidense Stu Holden están entre los inversores del club, y Kohlberg dijo que pronto se anunciará otra persona conocida.

La Liga española, dominada por el Real Madrid y el Barcelona, tiene una tarea más difícil para aumentar el interés en Estados Unidos que la Liga Premier inglesa.

“Con (Kylian) Mbappé y Lamine Yamal, creo que tiene cierto impulso y puede seguir creciendo. Creemos que nunca será lo mismo que la Premier, pero la brecha comenzará a reducirse un poco”, dijo Kohlberg. “La Premier y NBC han hecho un trabajo increíble y han gastado una cantidad enorme de dinero, por lo que no creo que La Liga o ESPN puedan igualar eso. Pero pueden hacer lo suficiente para reducir la diferencia y creo que ésa es la esperanza”.

El Mallorca, que ha jugado en la primera división de España desde 1997-98, finalizó entre los diez primeros en 2022-23 y 2024-25, ganó la Copa del Rey en 2003 y llegó a la final de la Recopa de Europa de 1999, pero perdió ante la Lazio de Italia. Su Estadi Mallorca Son Moix fue remodelado en un proyecto que se completó el año pasado, y cuenta con siete áreas premium en un esfuerzo por atraer a los seguidores de un equipo con sede en las Islas Baleares.

“Tenemos un elemento poblacional que puede y estará dispuesto a pagarlo. Pero sería muy difícil hacer lo que estamos haciendo en Levante o Elche o Alavés", dijo. "No funcionaría. Pero como tenemos 18 millones de turistas que vienen, hay un pequeño segmento que vendrá al partido".

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.